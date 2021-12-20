Україна може стати територією екологічного лиха

Весняні лісові пожежі в Київській області (включаючи Чорнобильську зону), тепер Луганська область. На думку експерта
з питань сектора оборони і безпеки Олега Старикова, багато в чому винна українська влада.
В результаті лісових пожеж, що охопили з 6 липня підконтрольну українській владі частину Луганщини, загинули 5 осіб, госпіталізовано понад 30, згоріли десятки будинків. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га. До гасіння залучено близько 1,5 тисячі осіб і майже три сотні одиниць техніки.
Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення вогняного ПП: погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.
Ось, що думає з цього приводу експерт з питань сектора оборони і безпеки Олег Стариков:
з питань сектора оборони і безпеки Олега Старикова, багато в чому винна українська влада.
В результаті лісових пожеж, що охопили з 6 липня підконтрольну українській владі частину Луганщини, загинули 5 осіб, госпіталізовано понад 30, згоріли десятки будинків. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га. До гасіння залучено близько 1,5 тисячі осіб і майже три сотні одиниць техніки.
Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення вогняного ПП: погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.
Ось, що думає з цього приводу експерт з питань сектора оборони і безпеки Олег Стариков:
"Є велика ймовірність, що масштабні лісові пожежі, які охопили Україну (а вони фіксувалися в цьому році практично у всіх частинах країни), є наслідком повного розвалу системи лісового господарства. Розвалу - умисного, з метою безкарного вирубувати ліс і за допомогою різних схем вивозити його з країни.
<[ style="text-align: center;"> /Почалося це за президентства Януковича, коли Державне агентство лісових ресурсів України стало використовуватися владою в різного роду схемах. У підсумку замість того, щоб розвивати лісове господарство, його знищували, заробляючи на ліс величезні кошти, які йшли повз скарбницю.
При Порошенко і Зеленський все це продовжили. Ліси знищували під виглядом санітарної вирубки, хоч це була хороша деревина. А сліди замітали нерідко за допомогою пожеж.
Якщо найближчим часом влада не змінить свою позицію, якщо "головним по лісі" не призначать справжнього професіонала, який буде вболівати за нього душею, якщо в кожному регіоні не почнуть цілеспрямовано займатися захистом лісу - Україна незабаром стане не лісо-степом, а просто степом. У підсумку ми втратимо наші чорноземи, перетворившись в територію суцільного екологічного лиха. Проблема буде рівня аварії на ЧАЕС і потопів на заході країни.
Ми самі собі робимо таке, що ніякої диверсант не зробить. Ми самі собі - диверсанти ".
При Порошенко і Зеленський все це продовжили. Ліси знищували під виглядом санітарної вирубки, хоч це була хороша деревина. А сліди замітали нерідко за допомогою пожеж.
Якщо найближчим часом влада не змінить свою позицію, якщо "головним по лісі" не призначать справжнього професіонала, який буде вболівати за нього душею, якщо в кожному регіоні не почнуть цілеспрямовано займатися захистом лісу - Україна незабаром стане не лісо-степом, а просто степом. У підсумку ми втратимо наші чорноземи, перетворившись в територію суцільного екологічного лиха. Проблема буде рівня аварії на ЧАЕС і потопів на заході країни.
Ми самі собі робимо таке, що ніякої диверсант не зробить. Ми самі собі - диверсанти ".
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