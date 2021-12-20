17:48 09 липень Київ, Україна

Весняні лісові пожежі в Київській області (включаючи Чорнобильську зону), тепер Луганська область. На думку експерта

з питань сектора оборони і безпеки Олега Старикова, багато в чому винна українська влада.



В результаті лісових пожеж, що охопили з 6 липня підконтрольну українській владі частину Луганщини, загинули 5 осіб, госпіталізовано понад 30, згоріли десятки будинків. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га. До гасіння залучено близько 1,5 тисячі осіб і майже три сотні одиниць техніки.



Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення вогняного ПП: погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.



Ось, що думає з цього приводу експерт з питань сектора оборони і безпеки Олег Стариков:





"Є велика ймовірність, що масштабні лісові пожежі, які охопили Україну (а вони фіксувалися в цьому році практично у всіх частинах країни), є наслідком повного розвалу системи лісового господарства. Розвалу - умисного, з метою безкарного вирубувати ліс і за допомогою різних схем вивозити його з країни.