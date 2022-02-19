Україна може мобілізувати мільйони громадян

Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив, що у разі нападу Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн людей: “Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести до бойової готовності від 2 до 2,5 млн людей”.

Така кількість військ перевищує чисельність чинної армії РФ. Очевидно, що Росія не зможе реалізувати легкий наступ і зіткнеться з запеклим опором, якщо все ж таки зважитися на вторгнення.

У той самий час, перед безпосередньою атакою буде проведено підготовку, яка, за словами Данилова, триватиме від 3 до 7 днів. “Дії Росії помітить увесь світ. Поки що ми такого не спостерігаємо”, - зазначив секретар РНБО.

Українцям не слід панікувати. Ми маємо стійкий характер і за роки протистояння наша армія значно зміцніла. Крім того, закордонне озброєння та постійні навчання з офіцерами і силами НАТО дають нашим військовим якісну перевагу перед супротивником. Україна не віддасть Росії своїх територій.