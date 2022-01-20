Україна та ЄС готують пакет санкцій проти Росії

Представник України та ЄС провели телефонну розмову, в якій обговорили запровадження санкцій проти Росії для подальшого стримування агресора. Дмитро Кулеба зокрема заявив: “Кожна країна Євросоюзу повинна розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія – це виявити твердість та діяти єдиним фронтом з Україною”.

Навряд чи варто говорити про те, що Жозеп Боррель підтримав Кулебу у його прагненні запобігти подальшій ескалації мирним шляхом.. Водночас, ЄС почав розуміти, що лише жорсткі обмеження здатні допомогти стримати Путіна від нападу.

Водночас Дмитро Кулеба каже, що ситуація знаходиться під контролем, незважаючи на підвищену активність ворога. Також Кулеба розповів Боррелю про нещодавні кібератаки на Україну, на що європейський представник заявив про готовність ЄС надати комплексні заходи щодо захисту кіберпростору нашої країни.

Ті методи та ті дії, про які поговорили Кулеба та Боррель, повинні були робитися набагато раніше. Якщо після нападу у 2014 році цього не сталося через ослаблену владу та неналежне функціонування більшості інститутів силових структур, то після квітневих подій у 2021 році про це слід почати, хоча б говорити. Проте краще пізно, ніж ніколи. Проте, навіть тепер, пакети санкцій слід уже затверджувати, а не обговорювати, оскільки ворог на кордоні, а якщо згадати, що розвідка США повідомила про передбачуваний напад Росії наприкінці січня – на початку лютого, той час уже працює проти союзницьких сил Заходу.