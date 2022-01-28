Україна готує санкційний «акт Сенцова»

У Міністерстві закордонних справ України почали розробку «акту Сенцова», який передбачає санкції за порушення прав людини на території Росії. Про це розповів Олексій Макєєв, представник МЗС по санкційній політиці.
Він назвав кілька пунктів ініціативи.
По-перше, планується розробити чіткі алгоритми - введення санкцій, приєднання до обов'язкових до виконання санкцій Ради Безпеки ООН, імплементація в національне законодавство санкцій Європейського Союзу.
По-друге, розроблять систему моніторингу ефективності санкцій, яка додасть важливу аналітичну складову в процес прийняття рішень і дозволить оперативно удосконалювати санкційні обмеження.
По-третє, підготували пропозиції про внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів, які передбачають залучення юридичних та фізичних осіб, які порушують санкційні режими, до адміністративної або кримінальної відповідальності.
По-четверте, створять відкритий реєстр санкцій, в якому органи влади, а також українські та іноземні компанії зможуть перевірити, чи не перебуває їхній потенційний контрагент під міжнародними або українськими санкціями.
По-п'яте: планується створити в Україні, за зразком американського "Акту Магнітського", свій український "Акт Сенцова" - процедуру накладення санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних чиновників, які системно порушують права людини, звинувачуються в організації та замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних і політично мотивованих вироків".
Макєєв зазначив, що вже створена посада спецпредставника з питань санкцій політики, також планується створити окрему урядову структуру по санкційній політиці.
Посол відзначив ефективність санкцій, які, за його словами, завдали Росії збитків на 160 мільярдів доларів. При цьому він говорить, що ефект від секторальних санкцій зазвичай настає через 8-10 років.
Відзначимо, зараз низка західних країн обдумують введення санкцій проти Росії у зв'язку зі справою про отруєння Олексія Навального.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі