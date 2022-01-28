Україна готує санкційний «акт Сенцова»

Макєєв зазначив, що вже створена посада спецпредставника з питань санкцій політики, також планується створити окрему урядову структуру по санкційній політиці.

Посол відзначив ефективність санкцій, які, за його словами, завдали Росії збитків на 160 мільярдів доларів. При цьому він говорить, що ефект від секторальних санкцій зазвичай настає через 8-10 років.