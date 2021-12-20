Україна готова до російського вторгнення

13 листопада Україна провела військово-морські навчання типу PASSEX. У них взяли участь країни НАТО: США, Румунія, Туреччина. Навчання проходили у водах Чорного моря.

Через 4 дні українські військові відпрацювали сухопутні маневри поблизу лінії розмежування. У них брали участь вже виключно сили ЗСУ, серед яких танкові бригади, морські піхотинці та вертолітні загони армійської авіації. Метою навчань стало вміння спільно протистояти силам супротивника. За легендою, противник прорвав лінію оборони та наступав на підконтрольну територію України, умови були максимально наближеними до бойових.

“Під час тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових. Головна їхня мета полягала в тому, щоб кожен на своєму місці ухвалював своєчасні та обґрунтовані рішення”, - прокоментував підсумки навчань командувач Операцією об'єднаних сил Сергій Наєв.

Тепер залишається чекати, коли російські пропагандисти почнуть свою істерію щодо “агресивного Києва” та “наступу на Крим та Москву”. Втім, якщо такі наративи простежуватимуться, значить, українські навчання справді пройшли успішно, адже паніка в лавах ворога не менш важлива, ніж фізичні втрати серед військових.

Регулярні навчання допомагають ЗСУ взаємодіяти між підрозділами та ефективно виконувати поставлені бойові завдання щодо стримування російського агресора. А спільні навчання з силами НАТО додають впевненості в тому, що Україна не залишилася віч-на-віч у війні проти Росії.