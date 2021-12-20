Україна має прискорити процес вакцинації

У ПАР було виявлено та ідентифіковано новий, мутований штам COVID-19 - омікрон. Вчені виявили його у молодих людей – студентів. Він заразніший, ніж інші штами і викликає важкі ускладнення при перебігу хвороби.

Ця новина спонукала українське керівництво розробити план щодо запобігання розповсюдженню удосконаленої інфекції. Крім цього, Зеленський наголосив на важливості для українських громадян, які перебувають у країнах, де було ідентифіковано новий штам, стежити за своїм здоров'ям і негайно звертатися до лікарні з появою перших симптомів COVID-19.

Також президент України заявив про необхідність прискорити процес вакцинації, оскільки в країні на цей момент отримали два щеплення менше половини населення, а для більш ефективного результату в боротьбі проти вірусу необхідна імунізація 70-75% всіх громадян держави.

Незважаючи на недостатній відсоток вакцинованих в Україні, вже зараз спостерігається позитивний прогрес серед одужалих та регрес нових заражених. Щодня отримують своє перше чи друге щеплення 1,6-1,7 млн українців. За умови, що понад 10 млн осіб пройшли вакцинацію, то з такими темпами 75% населення встигнуть зробити щеплення вже до кінця року.

Активна інформаційна компанія вже підхоплюється самими людьми. Раніше недовірливі до вакцинації громадяни почали говорити про необхідність пройти імунізацію всім, хто цього ще не зробив. Соціальна усвідомленість населення зростає і це відбивається на загальному тлі прогресування суспільства. Навіть без прискорення процесу вакцинації, якого зажадав Зеленський, українці зможуть перемогти COVID-19 у найближчому майбутньому. Залишається лише сподіватися, що вченим вдасться незабаром модернізувати вакцину до нового штаму коронавірусу.