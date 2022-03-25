Україна – майданчик для майбутнього визволення Білорусії

Окрім того, що білоруси впроваджено у безліч підрозділів української армії, існує ще окремий полк, що складається виключно з білорусів під назвою Кастуся Калиновського.

У цьому об’єднанні служить Павло Кулаженко, який просуває повстанські ідеї проти режиму Лукашенка. Він 10 років прожив в Америці, а після початку війни, не роздумуючи, полетів в Україну воювати на боці, який бореться за весь вільний світ.

Кулаженко вважає, що Україна є ідеальним місцем для формування кістяка майбутньої визвольної армії Білорусії від окупаційного режиму Лукашенка. За словами революціонера, першочерговим завданням для нього та його братів є перемога України та знищення окупантів, оскільки “без вільної України не може бути вільної Білорусії”.. Кінцева мета – повалення вусатого диктатора.

Таким чином, війна в нашій країні набуває сакрального сенсу для всіх народів, пригноблюваних рашистами та колаборантами, на кшталт Лукашенка. Чеченці також мають намір організувати рух зі звільнення Чечні від кадировців. Більше того, нещодавні відомості ГУР (Головне розвідувальне управління України) говорять про те, що почастішали випадки, коли рашисти переходять на бік українців.. Не виключено, що вони також сформують фронт, який стане основою майбутнього повалення влади у Кремлі.