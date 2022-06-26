Україна – кандидат у члени ЄС

Незважаючи на всі суперечки, навколо рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, наша країна все ж таки отримала необхідне рішення для подальшого просування до Європейського союзу. Проте це не кінцева наша мета з євроінтеграції.

Тепер Україна має виконати низку вимог ЄС, щоб відповідати майбутньому членству в об'єднанні. Вони стосуються політики, економіки, демократії. Фундаментом для інститутів Європейського Союзу є демократія. Тому у всіх трьох напрямках повинні дотримуватися свобода і рівноправність для кожної людини, незалежно від її гендера, політичного чи фінансового стану.

До повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський розпочав проведення реформ в Україні. До нього не один із президентів не домігся того, щоб хоча б один член ЄС підписав угоду на приєднання нашої країни до Європейського союзу.. На початок 2022 року 9 країн погодилися з тим, щоб Україна отримала статус кандидата.

Незважаючи на прагнення президента, в нашій державі залишалися представники олігархії, які були проти реформ, що проводилися, оскільки це заважало їх бізнесу. Вони використовували свої політичні партії, щоб завадити ухваленню необхідних законів.

Однак після запровадження військового стану та заборони партій, що становлять загрозу національній безпеці України, весь уряд країни підтримав Зеленського і одноголосно ухвалив рішення щодо необхідності євроінтеграції. Введений військовий стан, як не дивно, допоможе швидше реформувати Україну, оскільки не буде сили, яка зможе перешкоджати запровадженню нових законів.

У середньому, кандидату в члени ЄС потрібно 10 років, щоб набути статусу повноправного члена Європейського союзу.. Але у випадку з Україною, може вийти набагато швидше, таки через прискорене реформування.