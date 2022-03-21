Загроза постачанням озброєння Заходу

Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявив, що "іноземні конвої з постачанням озброєння Україні можуть стати мішенню" для рашистів. Він також додав, що такі дії “матимуть наслідки для США”.

Про які саме наслідки йдеться не ясно, адже агресор уже ввів свої санкції проти Америки, заборонивши туристам відвідувати країну, а також заблокував неіснуючі рахунки іноземців. Очевидно, що на більше, рашисти просто не здатні в економічному плані, якщо, звичайно, не йдеться про військове протистояння.

У той же час Джо Байден негайно дав відповідь на заяви Рябкова.. Американський президент наголосив, що напад на іноземні конвої означатиме напад на НАТО.

Якою буде реакція, у разі, якщо рашисти реально атакують поставки озброєння насправді незрозуміло. Адже порушення кордонів НАТО ворожими безпілотниками, вбивство американського журналіста, збитий румунський винищувач та знищення іноземних цивільних судів не змусило Захід втрутитися у війну.