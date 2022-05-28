«Вугільна справа» продовжується

Так звана «Вугільна справа» була заморожена після початку повномасштабного наступу. З ініціативи президента України Володимира Зеленського в уряді домовилися залишити внутрішні розбіжності до закінчення війни. Проте після деокупації північних областей держави, опозиція, на чолі з Петром Порошенком, почала критикувати чинну владу, робити бездоказові вкидання інформації та піаритися, використовуючи військовий стан.. Ймовірно, це була підготовка до майбутніх виборів в Україні 2024 року. Але порушивши домовленості, Порошенко ризикує опинитися за ґратами завчасно.

Не виключено, що свідчення Віктора Медведчука, відомого також на прізвисько Кум Путіна, були записані співробітниками СБУ задовго до публікації. Фактично, непрямі та прямі докази причетності голови ліквідованої партії «ОПЗЖ» вказували на його причетність, проте на суді до 24 лютого він заперечував свою провину. Тепер же Медведчук зізнався, що брав участь у злочинній схемі, проте творцем її не був. За словами затриманого, його роль полягала у налагодженні зв'язків із урядом РФ. Вся схема складена Порошенком і контролювалася особисто колишнім президентом України.

Своїми діями екс глава держави спровокував якнайшвидшу розплату, яка повинна його осягнути. На жаль, жага наживи та повернення власного впливу в Україні зіграли з Порошенком злий жарт. Опубліковані свідчення Медведчука можна вважати або "останнім китайським попередженням" відмовитися від "поливання брудом" чинну владу під час воєнного стану, або фінальний акорд для Порошенка, після якого колишній глава держави буде притягнутий до кримінальної відповідальності.