Дивовижна цинічність Путіна

21:05 24 січня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що не вестиме жодних переговорів з російською стороною, поки при владі перебуває Путін. Український президент сказав це не зі злості до диктатора. Просто неможливо вести переговори з тим, хто всупереч здоровому глузду цілеспрямовано веде війну проти всього українського народу, ставлячи за мету проведення геноциду цілої нації.

При цьому вражає цинізм бункерного карлика. З початку він, незважаючи на прямі докази, стверджує, що російська армія "завдає ударів виключно по військових об'єктах", а українці зовсім не є ворогами. Через деякий час Путін уже каже, що “так, ми це робимо”, а пропагандисти стверджують, що “мільйони українців мають загинути” і радіють попаданням по житлових будинках в українських містах.

Адже сім'я Путіна пережила блокаду Ленінграда та його батьки, як ніхто інший знали, що таке обложене місто, без їжі та медикаментів. Проте окупанти продовжують бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, позбавляючи людей світла, тепла.. То як із такою істотою як Путін можна вести переговори? Як йому можна вірити? Якщо й можна підписувати якісь угоди з нинішньою владою у Кремлі, то лише договір про капітуляцію агресора, як і це було після закінчення Другої світової війни, коли союзники повністю знищили нацистську армію.