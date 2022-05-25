Дивовижна COVID статистика в Україні. 1 млн заразилися - 600 тисяч видужали = 16897 померлих

Новина з Білорусі про реєстрацію вакцини Супутник V, якщо чесно, викликала суперечливі почуття, але, точно можу сказати, змусила задуматися. Я тоді подумала, чому наш Президент стурбований тим, як пояснити народу неможливість закупити вакцину в Росії, а президент Білорусі, який не факт що до кінця року їм залишиться, прийняв рішення про її сертифікації і виробництві на території країни. Може епідеміологічна ситуація не така погана і справді не варто поспішати з масовою вакцинацією, чекати перевіреної і супер надійної американської або європейської вакцини?

У таких ситуаціях красномовно говорять цифри. За офіційною статистикою, з початку пандемії в Україні зареєстрований майже 1 мільйон ковідних хворих, успішно пройшли лікування 600 тисяч пацієнтів. Очевидно припустити, що різниця між захворів і видужав, це жертви, але немає, в списках померлих від коронавируса всього 16 тисяч чоловік, а де решта 400 тисяч ?? все ще хворіють ??

Існування практики зменшення реальних масштабів лиха, з метою запобігти панічні настрої в суспільстві, давно факт, але всьому є межа. Заниження сумної статистики майже в 20 разів призведе до зворотного ефекту і натхнений майбутніми святами народ забуде будь-яку обережність. Тоді навіть спроби скоротити число тестованих громадян, з метою знизити статистику по ковід не допоможуть, адже число місце в стаціонарі обмежена.

Не відстає і Казахстан. Заява прем'єр-міністра Казахстану про запуск виробництва Супутник V на Карагандинському фармкомплексе робить плани з початку вакцинації в лютому 2021 року більш ніж реальними, і це при тому, що казахи свою вакцину розробили і вже тестують! На цьому тлі анонс приватних українських клінік про відкриття записи на платну вакцинацію китайської вакциною, за 220 доларів, при повній відсутності хоч якихось домовленостей з боку керівництва країни виглядають епічним провалом.

У своєму интерьвью для The New York Times Президент Зеленський зауважив, що «вмираючому» неможливо пояснити чому «ми не повинен брати вакцину в Росії», хоча причина в тому, що «вона не пройшла всі випробування». Так собі аргумент, адже на сьогоднішній день препарату, який пройшов ВСЕ випробування в світі не існує, а в список країн на першочергове отримання вакцини від коронавируса Україна не потрапила.

Європа і США, які могли вплинути на ситуацію і підтримати нас у життєво важливому питанні, промовчали, черговий раз показавши, що готові допомагати тільки розмовами, від яких важка економічна ситуація, багаторазово посилена коронакрізісом, не стабілізується, навпаки, може перетворитися в патову дуже скоро .

Є ще один, і напевно самий принизливий, спосіб провести вакцинацію - це скористатися програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я для поставок вакцини від коронавируса бідним країнам (COVAX), але навіть тут все сумно. Програма вже зіткнулася з нестачею коштів і попереджає, що «бідні країни» отримають вакцину тільки до 2024 року. Скільки ще народу помре за цей час і скільки підприємств зупиниться, наше керівництво не думає. Всі думки зайняті дільбою неіснуючого препарату і складанням графіків міфічної вакцинації.

Що залишається робити народу, збирати на китайську щеплення? Прем'єр Шмигаль заявив, що у кожного є «комерційна можливість», тільки можливість щось є, а 220 доларів немає.