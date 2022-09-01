Удари по аеродрому у Новофедорівці – виклик російській пропаганді

Після того, як у Новофедорівці сталися вибухи на аеродромі окупантів, у соцмережах одразу ж заговорили про якнайшвидший удар по Кримському мосту. Це породило здогади про те, що Україні все ж таки були передані ракети ATACMS для РСЗВ «HIMARS» з дальністю польоту до 300 км. Також висувалися версії про те, що працювала українська авіація, ракетні комплекси були перекинуті на окуповані частини України ближче до Криму, щоб дістатись до аеродрому. Не обійшлося і без “народної творчості”, де автори зобразили РСЗВ «HIMARS» на надувному матраці в Чорному морі, що таким чином підійшов на відстань пострілу.

Незважаючи на безліч версій, українське командування не підтвердило своєї причетності до вибухів у Новофедорівці, так само, як це було у березні, коли два вертольоти змогли підірвати нафтобазу у Білгороді. Тоді росіяни звинуватили ЗСУ у події, чим накликали на себе масу негативних відгуків від народу, адже цей факт суперечив більш раннім заявам мо рф. Попри розповіді про “знищені українські аеродроми та авіацію в перші дні війни”, два вертольоти все-таки нібито вціліли. Більше того, питання виникли і до “уславленої” ППО, яка не змогла збити повільні гелікоптери, а також до військових, які не влаштували погоню за противником.

У випадку з Новофедорівкою пропагандисти, навчені ситуацією в Білгороді, на цей момент обрали найменше з усіх лих. Маргарита Симоньян заявила, що на аеродромі "відбулася детонація боєприпасів" та "головотяпство", щоб це не означало. Звичайно, визнання того факту, що Україна, без офіційних оголошень у ЗМІ, отримала ракети ATACMS і тепер здатна завдавати ударів по всій окупованій території, включаючи Кримський міст, посіяло б паніку серед росіян у Криму. Через що люди почали б масово залишати півострів, а російська армія ще більше стала б деморалізованою. З іншого боку, звинувачення української авіації вкотре підтвердило б неспроможність російської ППО. Та й взагалі, визнати причетність ЗСУ до вибухів на аеродромі в Криму – території, яку путін вважає сакральною і яка тривалий час давала йому народну підтримку – продемонструвало б усім, що росія почала програвати війну.

Найбільш імовірною причиною того, що сталося, є диверсія. Минулого тижня вже з'являлася інформація про те, що у Криму активізувалися місцеві партизани. Безперечно, в найближчому майбутньому вони ще покажуть себе. Не виключено, що за їхньою допомогою буде здійснено операцію зі знищення Кримського мосту, коли настане час.

Так чи інакше, коментарі російських пропагандистів також можуть змінитися, як це відбувалося неодноразово за час повномасштабного вторгнення. А якщо про інцидент постараються “швидше забути”, не надаючи йому довгого й широкого розголосу, як у випадку з Білгородом чи «Москвою», то це, безперечно, свідчить про причетність ЗСУ і про безсилля кремля спотворити правду за допомогою своїх голів, що «говорять».