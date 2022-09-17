Удар по цивільній критичній інфраструктурі – акт геноциду

Ряд областей, що знаходяться в безпосередній близькості від лінії фронту, на якийсь час залишилися без електрики в ніч на 11 вересня. Причиною стала атака окупантів на об'єкти критичної інфраструктури. За повідомленнями української влади, у більшості населених пунктів подачу електроенергії відновлено.

Очевидно, що успіхи української армії, що рухається семимильними кроками на Схід, спричинила істеричну атаку на цивільні об'єкти.. Це ще один військовий злочин із боку Росії.

Відчайдушна спроба хоч якось зупинити наступ не увінчалася успіхом. Своїм ударом по енергетичних об'єктах агресор показав, що він не може більше наступати. ЗСУ перехопили ініціативу, і окупанти можуть лише зганяти свою агресію на мирному населенні України. Як уже багато разів говорилося, росіяни можуть воювати лише проти беззбройних.