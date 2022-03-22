Вчені Великобританії поставили під сумнів ефективність ковід-вакцини

08:34 28 жовтня Київ, Україна

Британські вчені впевнені, що перші вакцини від пандемії коронавірусу не будуть такими ефективними, як того очікує світ.

Кейт Бінгем - глава цільової робочої групи уряду Великобританії по вакцинах, в своєму інтерв'ю для The Lancet в середу, 28 жовтня, підсумувала англійських вчених і заявила, що перше покоління вакцин, швидше за все, буде знімати симптоми вірусу, а не допомагати подолати його.

За її словами, перше покоління вакцин буде недосконалим.

"Ми повинні бути готові до того, що вони можуть не запобігти інфекції, а скоріше, зменшити симптоми", - підкреслила вона.

Бінгем додала, що на частину людей перші вакцини можуть ніяк не подіяти. Основна проблема полягає в тому, що глобальні виробничі потужності для вакцин вкрай неадекватні для мільярдів необхідних доз, а виробничі потужності у Великобританії на сьогодні є недостатніми.