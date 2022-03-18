Вчені порівняли ступінь впливу COVID-19 на інтелект зі старінням на 10 років

17:46 23 жовтня Київ, Україна

Коронавірус здатний порушити роботу не тільки легенів і всієї дихальної системи, а й значною мірою вплинути на загальний інтелектуальний рівень людини.



До такого висновку прийшли британські нейрофізіологи і медики під керівництвом наукового співробітника Імперського коледжу Лондона Адама Хемпшира після дослідження 84 тисяч осіб. Їхню статтю з описом роботи опублікувала електронна наукова бібліотека medRxiv.



"Наше дослідження в черговий раз продемонструвало, що у коронавірусної інфекції є довгострокові наслідки. Британці, які перехворіли на



При потраплянні коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини з'являється безліч симптомів - зокрема, втрата нюху і погіршення здатності розпізнавати смак їжі. Спостереження за хворими в Європі показують, що подібні проблеми відчували практично всі пацієнти з COVID-19. До такого висновку прийшли британські нейрофізіологи і медики під керівництвом наукового співробітника Імперського коледжу Лондона Адама Хемпшира після дослідження 84 тисяч осіб. Їхню статтю з описом роботи опублікувала електронна наукова бібліотека medRxiv."Наше дослідження в черговий раз продемонструвало, що у коронавірусної інфекції є довгострокові наслідки. Британці, які перехворіли на COVID-19 , впоралися з когнітивними тестами значно гірше, ніж їхні однолітки, які не хворіли. Причому рівень цих відмінностей був безпосередньо пов'язаний з тяжкістю перенесеної хвороби", - пишуть вчені.При потраплянні коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини з'являється безліч симптомів - зокрема, втрата нюху і погіршення здатності розпізнавати смак їжі. Спостереження за хворими в Європі показують, що подібні проблеми відчували практично всі пацієнти з COVID-19.



Причина цього може критися в тому, що нюхові рецептори в слизовій оболонці носа вірус використовує як своєрідні "ворота". Через них він може потрапити в мозок людини і поширитися по нервовій системі. Тому вчені, які побоюються, що довгострокові наслідки COVID-19 можуть торкнутися тканини мозку, детально досліджують цей процес.



Вчені простежили за змінами гостроти пам'яті і розумових здібностей приблизно у 84 тис. британців, які погодилися пройти онлайн кілька тестів на кмітливість. Значна частина цих добровольців або лежали в лікарнях з важкою формою COVID-19, або ж перенесли легку форму коронавірусної інфекції.



Результати тестів вчені порівняли з даними проєкту Great British Intelligence Test, в ході якого на розумові здібності тестують всіх жителів країни. Завдяки цьому дослідники могли порівняти інтелектуальні здібності і гостроту пам'яті у перехворілих на COVID-19 з типовими результатами аналогічних тестів для їхніх вікових і демографічних груп.



Виявилося, що британці, які перенесли важкі форми коронавірусної інфекції, поступалися за цими показниками приблизно 65% інших жителів країни. У інших категорій хворих інтелектуальні здібності впали в дещо меншому ступеню. Як пояснюють дослідники, результати тесту еквівалентні тому, якби ці хворі постаріли приблизно на 10 років.



Особливо сильно перенесена хвороба впливала на тести, які пов'язані з вирішенням завдань на розуміння тексту і змісту слів, а на сприйняття емоцій, просторову пам'ять і здатність запам'ятовувати різні числа майже не впливала. Учені поки не можуть сказати, з чим це пов'язано. Однак вони сподіваються, що подальші спостереження і вивчення характеру роботи мозку у людей, які перенесли важку форму COVID-19, дадуть відповідь на це питання.