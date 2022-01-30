Вчені визначили, коли настає "найнещасніший вік"

13:23 14 вересень Київ, Україна

Вчені Дартмутського коледжу та Національного бюро економічних досліджень з'ясували, коли в житті людини настає "найнещасніший вік". Це 47-48 років. У цей період зашкалює рівень стресу, спостерігається нестача фінансів, починає дуже швидко сивіти волосся, пише Daily Mail.



Експерти вивчили дані приблизно 500 тисяч осіб зі 145 країн світу. Різниця між багатими та бідними країнами - невелика.



Фахівці додають, що "нещасний вік" універсальний і в принципі однаковий для людей незалежно від статі, віку, країни проживання, сімейного та соціального становища.



Автори дослідження вважають, що причина зневіри криється в біохімічних процесах людського організму і ще пояснюють це загальним старінням.



Але є й хороша новина - до 65-70 років щастя знову повертається до людини та досягає піку в 80 років.