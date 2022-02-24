Вчені довели важливість написання від руки в розвитку нейронних зв'язків головного мозку

12:46 02 жовтень Київ, Україна

Одрі ван дер Меєр з Норвезького університету науки та технологій вже кілька років вивчає відмінності в активності мозку між почерком і машинописним набором. У дослідженні 2017 року, проведеному ван дер Меєр і її колегами, використовувалася електроенцефалограма високої щільності (ЕЕГ) для порівняння активності мозку у 20 студентів університетів, коли вони друкували слова та малювали картинки.



Це дослідження показало, що патерни мозкових хвиль, які раніше вважалися оптимальними для навчання, з'являлися, коли піддослідні писали від руки, але не коли вони друкували. У новому дослідженні вивчаються відмінності в активності мозку при малюванні, скоропису та машинопису як у дітей, так і у молодих людей.



«Що стосується молодих людей, ми виявили, що при написанні від руки цифровим пером на сенсорному екрані області мозку в тім'яних і центральних областях виявляли пов'язану з подіями синхронізовану активність в тета-діапазоні. Наявна література передбачає, що така нейронна активність в цих конкретних областях мозку важлива для пам'яті і для кодування нової інформації і, отже, забезпечує мозку оптимальні умови для навчання», - підкреслили автори роботи.



Коли молоді люди малювали, дослідники спостерігали активацію в аналогічних областях мозку, проте в дослідженні наголошується, що патерни активації були трохи різними. У дослідженні говориться: «Нейронні процеси, пов'язані з почерком і малюванням, здаються більш схожими один на одного, ніж при машинописному наборі».



Активність мозку при наборі тексту помітно відрізнялася як від письма, так і від малювання.





Цікаво, що ці моделі мозкової активності у піддослідних дітей були схожі, але спостерігалися меншою мірою. Дослідники припускають, що це відкриття підтверджує важливість того, щоб діти використовували всі три види поведінки - написання, малювання та друк - для зміцнення різних нейронних зв'язків мозку.



«Навчання написанню від руки - це трохи повільніший процес, але для дітей важливо пройти тяжку фазу навчання письму від руки. Складні рухи рук і формування букв корисні в декількох випадках. Якщо ви використовуєте клавіатуру, ви використовуєте один і той же рух для кожної літери. Написання від руки вимагає контролю над вашою дрібною моторикою і почуттями. Я б використовувала клавіатуру, щоб написати есе, але під час лекції я б робила замітки від руки», - каже Одрі ван дер Меєр.



В підсумку дослідники ясно дають зрозуміти, що вони не закликають до заборони використання цифрових пристроїв в освітніх установах. Замість цього в дослідженні робиться спроба чітко показати відмінності в активності мозку між трьома типами поведінки і пропонується, що малювання і написання від руки - це зовсім різні когнітивні завдання в порівнянні з набором тексту, і ці нейронні процеси повинні однаково розвиватися в освітніх установах.



«Це дослідження показує, що основна електрична активність мозку, пов'язана з почерком, машинописним набором і малюванням, відрізняється. Попри те, що в трьох стратегіях є відмінності, важливо відзначити, що всі стратегії є пізнавальними завданнями, кожне з яких приносить користь», - роблять висновок дослідники.



Не було виявлено жодного зв'язку, хоча автори не виключили можливості зв'язку між використанням мобільних пристроїв з бездротовим підключенням до Інтернету і меншим об'ємом хвостатого ядра головного мозку.



Автори не виявили ніякого зв'язку між змінами загального або специфічного для частки мозку обсягу і загальної дози RF-EMF. Обсяг мозку також не був пов'язаний з використанням мобільних пристроїв для телефонних дзвінків, які є основними факторами впливу RF-EMF на мозок.



Однак був виявлений зв'язок між меншим об'ємом хвостатого ядра - структурою мозку, що бере участь в пам'яті і координації рухів - і дозою випромінювання.