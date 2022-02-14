"Вчення" РФ, як ведення гібридної війни

Під приводом навчань Росія стягнула війська в Білорусію, а тепер і військові кораблі в акваторію Чорного і Азовського морів. Військово-морські навчання заблокували доступ до українських портів, а з боку білоруської території оточили кордон України із півночі. Відомо, що маневри мають завершитись до 20 лютого, після чого, за версією Кремля, війська повернуться на постійні місця дислокування.. Проте про військові сили на східному кордоні України нічого не йдеться.

Очевидно, що, створюючи напруженість, Путін хоче добитися психозу в нашій країні, створити паніку, щоб населення залишало Україну, виводило гроші з банківських рахунків, щоб стався розкол у суспільстві та політичній еліті. При цьому метою господаря Кремля є виконання США та їх союзниками у Європі ультиматуму Росії.

Експерти схили стверджувати, що наступ на Україну, якщо таке взагалі трапиться, відбудеться не раніше припинення олімпіади в Пекіні, оскільки головний союзник Кремля не хоче, щоб від важливої для ідеологічної машини Китаю події увага світової громадськості була відвернена.

З іншого боку, ніхто не може точно сказати, чи нападе Путін. У той же час, крім підвищеної кількості військ РФ, стягнутих для проведення “учень”, жодних ознак підготовки вторгнення немає. Тому українці мають вірити заявам власного уряду та ЗСУ. Паніка, це те, чого хоче досягти Путін в Україні. Позбавивши країну частини капіталу, робітничих кадрів, президент РФ завдасть свого удару по економіці країни, що надасть можливість для подальшої пропагандистської діяльності і відміни до вимог Кремля.