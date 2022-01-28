Учні знову переходять на віддалену форму навчання

Розпорядження про онлайн навчання для учнів ВНЗ, шкіл та профтехучилищ набирає чинності 27 січня. Розпорядження було прийнято на фоні збільшення кількості заражених COVID-19. На дистанційну форму навчання переходять усі учні, крім молодших класів, вищих військових училищ та інших освітніх установ, які стосуються інших відомств.

За даними МОЗ, новий штам «омікрон» продовжує поширюватися територією України.. Це призводить до збільшення числа заражених набагато швидше, ніж минулими мутаціями хвороби. Оскільки діти до 18 років схильні до зараження не менше, ніж дорослі, міністерство освіти і науки прийняло відповідні рішення.

Слід зазначити, що вакцинація дітей віком від 12 років уже відбувається в Україні. Також незабаром може бути прийняте розпорядження про щеплення для дітей від 5 років. Враховуючи позитивні результати такої процедури, можна зробити рішення про обов'язкову вакцинацію дітей шкільного віку. Безсумнівно, таке розпорядження викличе масу протестів, проте перед всесвітньої пандемії необхідно грамотно розставити пріоритети. Школярі, як і дорослі, можуть бути переносниками хвороби. Вакцинація даного шару населення допомогла б значною мірою прискорити процес вироблення колективного імунітету, оскільки у навчальних закладах діти дуже багато контактують один з одним. Крім того, процедура вакцинації дозволила б учням відвідувати школу в штатному режимі, навчальні заклади підтримувати роботу персоналу на належному рівні, а батькам перестати думати з ким залишити дитину в робочий час.