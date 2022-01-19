Навчальні заклади можуть припинити свою роботу вже в кінці вересня, думка лікаря-інфекціоніста

12:14 04 вересень Київ, Україна

Після початку занять у школах в Україні скоро можна очікувати масштабний спалах коронавірусу. Навчальні заклади можуть припинити свою роботу вже в кінці вересня.



Про це заявив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін.



"Дитяче населення є однією з рушійних сил поширення ГРВІ, в тому числі і COVID-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, тому що хоч діти й не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли до школи, в кінці вересня всі школи закриються", - сказав Александрін.



За його словами, "населення дуже розслабилося. Воно не довіряє центральній владі".



"По-друге, за моїми спостереженнями, зараз величезна проблема - внутрішньо колективні спалахи. Одна хвора людина прийшла на роботу на велике підприємство, там почхала-кахикнула, всіх заразила, і через кілька днів отримала лабораторне підтвердження COVID-19. Ось вам і спалах", - говорить лікар.



Андрій Александрін вважає, що істотне погіршення ситуації з коронавірусом буде вже через кілька місяців.



"Я не хочу лякати, але просто як інфекціоніст розумію: в кінці жовтня - початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, яка була навесні в Італії або Іспанії, коли в лікарню звезуть величезну кількість хворих, і медики змушені будуть з трьох пацієнтів вибирати одного, чиї шанси на одужання високі, і лікувати його", - додав лікар-інфекціоніст.





