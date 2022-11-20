У Росії непоправні втрати військової техніки

15:29 20 листопада Київ, Україна

“Росія втратила половину своїх танків у війні проти України і, можливо, використала більшу частину своєї високоточної зброї”, - повідомили у Пентагоні. Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була. Але найважливіше, що втрати військової техніки, разом із західними санкціями дають зрозуміти, що заповнити, кількість танків, бронемашин, літаків, вертольотів, ракет в найближчі кілька десятиліть не вийде.

Чим довше триватиме війна, тим більше техніки втратить агресор. Ситуація вражає, адже про те, що Росія програє війну, стало зрозуміло наприкінці весни. Тим не менш, Путін робить все, щоб послабити військовий потенціал своєї країни.. Всі сили кинуті на західні кордони РФ, звідки вони навряд чи повернуться у свої розташування на східні, південно-східні та південні рубежі. Будь-хто охочий зможе заявити про "історичну несправедливість" і відірвати собі частину "беззубої" Росії. Крім того, республіки, які були окуповані РФ у різні часи її історії, за бажання проголосити незалежність, не зустрінуть серйозного опору з боку російської армії..

Військовий потенціал агресор із “другої армії світу” опустився рівня військових сил африканських країн. Тепер навіть пропагандисти не зможуть переконати людей у тому, що їхня армія “могутня і непереможна”.