Володимир Мединський є головою переговорної групи від країни-агресора щодо досягнення миру між Україною та окупантами. У минулому Мединський був міністром культури, а тепер – помічник президента російської федерації.

У 2013 році ця людина заявила: “Я вважаю, що після всіх катастроф, які обрушилися на росію у двадцятому столітті, починаючи з першої світової та закінчуючи перебудовою, той факт, що росія ще збереглася та розвивається, каже, що наш народ має одну зайву хромосому”. Що тут скажеш – заява не позбавлена сенсу. Річ в тому, що зайва хромосома є характерною ознакою людини із синдромом Дауна.

Те, що протягом тривалого часу творила з населення країни-агресора пропаганда, цілком могло призвести до “появи зайвої хромосоми” фігурально, оскільки відхилення ідентифікується відразу після народження людини та її ознаки дуже характерні. Тим не менше, створивши соціальне середовище, в якому за тебе думає держава, населення рф перетворилося на безвольних, зомбованих людей, запрограмованих на ненависть, агресію, апатію до саморозвитку та подальшу деградацію. Ймовірно, Мединський у своїй заяві був дуже близьким до відкриття наслідку існування “Великої російської ідеї”.