У минулих бойовиків немає майбутнього

07:57 25 вересня Київ, Україна

Після смерті пригожина до ПВК «Вагнер» почали ставитись зовсім по-іншому. Замість обіцянок зняти судимість із ув'язнених, яких пригожин наймав тисячами на війну, їх продовжують вважати колишніми в'язнями та відмовляються приймати назад у суспільство. Як повідомили родичі колишніх найманців, при влаштуванні на роботу документи про помилування не відіграють абсолютно жодної ролі і у них або не беруть заяви, або пропонують одразу шукати інше місце. У чатах ексвагнерівці скаржаться, що влада їх обдурила.

Як можна було вірити кремлівським холуям, не зрозуміло. Хоча для людей, які споживають пропаганду, це цілком нормально. Якби путін пообіцяв виправити ситуацію в обмін на ще один однорічний контракт, вони б і в це, швидше за все, повірили.

Така ж ситуація чекатиме на бойовиків, які числяться в регулярній російській армії. Після закінчення війни про них, як і заведено в росії, просто забудуть. Нікому не потрібні будуть люди з порушеною психікою, з невизначеним статусом, особливо після зміни влади в рф. Так було, втім і після Другої світової війни, коли протягом кількох років про ветеранів також забули, а тих, хто залишився без кінцівок, відправили на далеку північ, щоб вони не затьмарювали райдужну картинку "країни-переможця".