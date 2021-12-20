У Лукашенка “вертольоти”

Міністерство оборони Республіки Білорусь вручило ноту протесту військовому аташе України. У ній білоруси звинуватили українців у порушенні державного кордону Білорусії. В офіційній заяві стверджувалося, що український гелікоптер МІ-8 залетів углиб території РБ на 1 км.

Україна проводить навчання на українсько-білоруському кордоні під назвою «Полісся». Ніхто не приховує, що їхньою метою є можлива спроба перетину кордону нелегальними мігрантами з Близького Сходу, які на цей момент сконцентровані у великій кількості у Мінську. Проте українська сторона заявила, що жодного перетину не було.

ЗСУ не можуть діяти настільки необережно через ймовірне вторгнення Росії. Такі дії могли спровокувати білоруських прикордонників відкрити вогонь, що згодом призвело б до трагічніших подій. Тому заяви Міноборони РБ про “вертольоти”, швидше за все, фейк та спроби вплинути на припинення українських навчань та зменшення концентрації ЗСУ на кордоні.