В'язниця за використання соцмереж

Блогер Логінова Вероніка Вадимівна з Росії отримала "попередження" у письмовій формі від Кунцевської міжрайонної прокуратури Москви про "екстремістську діяльність". Протиправним діям, з погляду держоргану, стало те, що Логінова залучала нових користувачів до соцмереж «Instagram» і «Facebook», а також розміщувала рекламні пости. Якщо вона й надалі продовжуватиме займатися “незаконною діяльністю”, росіянці загрожує тюремне ув'язнення строком до 6 років.

Якщо в інших країнах екстремізм вважається заклики до повстання, повалення правлячої політичної сили, підрив національної безпеки, то в Росії - рекламні пости в соцмережах. Плюс ще один цвях в основу "залізної завіси".

З таким успіхом, всі російські блогери, які не ведуть мову щодня про «російський світ», незабаром стануть “екстремістами”, поповнять в'язниці і вирушать на фронт. Напевно, це дуже "тішить" росіян, якщо вони досі залишаються "поза політикою".