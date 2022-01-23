Туристам краще почекати до наступного року. Але якщо дуже хочеться - вибирайте Туреччину

17:59 14 вересень Київ, Україна

Які перспективи для туристів і туристичного бізнесу? Які висновки можна зробити після літнього турсезону?

Ситуацію проаналізував директор Агентства соціальних комунікацій та Агентства доступних подорожей Сергій Белашко.



"Безумовно, турбізнес серйозно постраждав. Навіть в Туреччині, де внутрішній туризм досить розвинений.



Ті, хто все-таки ризикнув і кудись поїхав, грамотно спланувавши маршрут, отримав якісь бонуси: людей менше, ціну не ломлять, готельєри раді кожному туристу. Але мінусів для галузі, безумовно, більше.



Ковід - це ж не тільки медичний, а й соціальний феномен. Всі його наслідки в основному в соціальній сфері, стосуються різного роду обмежень, додаткових вимог, профілактики та іншого.







Втім, не завжди простежується залежність спалахів і масових заходів. Так, в Іраку, Лівані, Білорусі були масові зібрання, але радикальної зміни епідеміологічної ситуації не відбулося.



Безумовно, коронавірус і його наслідки, реакція тих чи інших країн на те, що відбувається, впливає на туристичні потоки. Це чітко видно по ситуації з масовими напрямками. Зажадав Єгипет обов'язкового аналізу для громадян України, тут же цей напрямок впав у нас в ціні та популярності.



"Безумовно, турбізнес серйозно постраждав. Навіть в Туреччині, де внутрішній туризм досить розвинений.Ті, хто все-таки ризикнув і кудись поїхав, грамотно спланувавши маршрут, отримав якісь бонуси: людей менше, ціну не ломлять, готельєри раді кожному туристу. Але мінусів для галузі, безумовно, більше.Ковід - це ж не тільки медичний, а й соціальний феномен. Всі його наслідки в основному в соціальній сфері, стосуються різного роду обмежень, додаткових вимог, профілактики та іншого. Карантин ефективний в здорових рамках. Поганий як перегин, так і наплювацьке ставлення до заходів безпеки. Адже вже бувало, коли спершу масова істерія (всі ходять мало не з відрами на голові, в рукавичках і гумових чоботях), а потім розслаблення - і спалах. Класична історія - травневі московські шашлики. Спершу боялися, потім пішли на повітря спілкуватися - і різкий спалах захворюваності.Втім, не завжди простежується залежність спалахів і масових заходів. Так, в Іраку, Лівані, Білорусі були масові зібрання, але радикальної зміни епідеміологічної ситуації не відбулося.Безумовно, коронавірус і його наслідки, реакція тих чи інших країн на те, що відбувається, впливає на туристичні потоки. Це чітко видно по ситуації з масовими напрямками. Зажадав Єгипет обов'язкового аналізу для громадян України, тут же цей напрямок впав у нас в ціні та популярності.

Коли до нас звертаються туристи, я говорю, що краще потерпіти до наступного року. Але якщо вже зовсім несила - краще вирушати до Туреччини. Там і жорсткіший контроль за епідситуацією, і краща медицина. Я сам нещодавно звідти повернувся. Проїхав понад дві тисячі км - як по туристичних, так і по нетуристичних регіонах Туреччини.

Відмінність від українських реалій - на вході в кожен магазин, навіть в невелику лавку, стоять ємності з дезінфекторами. У ресторанах вони - на всіх столах. Можна просто продезінфікувати руки, можна налити собі в ручний дезінфектор - нормально на це реагують.



Ціни на захисні маски там, в перекладі на нашу валюту, - від 1,8 грн до 4 грн.



Постійні нагадування про соціальну дистанцію. Навіть в ліфтах - розмітка, де потрібно стояти. Плюс оголошення з мінаретів, що особливо ефективно в глибинках. Люди похилого віку - всі в масках. На вулиці їх менше, ніж зазвичай.



З огляду на все це, в Туреччині - досить сприятлива епідеміологічна ситуація, вона стабільно - в зеленій зоні. До того ж там населення - 90 млн. І навіть якщо є чимало хворих, загальний відсотковий поріг не досягається. А ось в таких маленьких країнах, як Албанія, Чорногорія будь-який спалах дає такий приріст в процентному співвідношенні, що вони відразу відкочуються в червону зону.



Країни Центральної Європи однозначно закриті для нас. І будуть, схоже, закриті до кінця року. Деякі знаходять лазівки - типу транзит. Але вже були випадки, коли такі хитруни отримували значні штрафи - і депортацію.



Наприклад, в Румунії - жорсткі правила транзиту, з певною кількістю часу та коридорами, якими ти повинен рухатися. Якщо вийдеш за межі коридору - отримаєш великий штраф і депортацію.



Так що всі історії типу "ми спокійно проїхали, нас ніхто не зупинив" - спрацьовують до певного часу. Завжди все трапляється в перший раз. Є серйозний ризик отримати солідний штраф і заборону на в'їзд у країни Шенгенської зони на 5 років".