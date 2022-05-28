Туреччина збирається розпочати власну військову операцію

Необхідно зазначити, що Туреччина та Сирії ворогують із 2012 року. Оголошення "військової спецоперації" Анкарою не є чимось незвичайним. Однак ці дії відбуваються у розпал війни в Україні.

Відомо, що рашисти підтримують режим Башар Ассада, такого ж диктатора, як у Кремлі.. Оскільки всі сили окупантів зараз кинуті в Україну і навіть надану раніше зброю росіянами для Сирії виводиться звідти, військова операція Туреччини має на меті не тільки організацію безопою 30 кілометрової зони вздовж кордону.

Мабуть, першочерговим завданням є дискредитація рашистів на Сході. Вони більше не можуть допомогти навіть своїм, так званим, союзникам. По суті Туреччина має намір захопити частину прикордонної зони Сирії і Дамаск не зможе нічого цьому протиставити без допомоги рашистів.

Крім того, це буде відповідь Ассаду за його рішення придбати крадене українське зерно, яке окупанти вивезли з південних областей України через окупований Крим.

Введення турецького військового контингенту з постійним місцем дислокування на сирійській землі покаже ціну підтримки рашистів. На даний момент у Сирії зосереджено сили безлічі воєнізованих формувань різних релігійних та національних рухів. Очевидно, що хоча б одна сила нападе на турецьких військових, що дасть привід для Ердогана продовжити розширення “30 кілометрової зони” на південь.

Сирійська криза набагато глибша, ніж може здатися на перший погляд. Тут немає чіткого поділу на “чорне та біле”, як у війні Росії проти України. Але дії Туреччини зараз точно не випадкові і не обмежуються інтересами безпеки Анкари. Удар по Сирії, підірве довіру до Кремля на Близькому Сході, а перспективі, позбавить ще одного “союзника”.