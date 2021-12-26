Лою заявив про можливу операцію Москви і Києва Донбасом

13:09 17 серпень Київ, Україна

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що між Москвою і Києвом можуть існувати домовленості, згідно з якими Україна готова піти на поступки щодо Донбасу.

Таке припущення в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив екс-заступник міністра. "У мене таке відчуття, що, по крайней мере, кремлівська адміністрація отримала якісь запевнення з боку нинішньої української влади, що Україна готова йти на поступки саме в політичному контексті", - сказав він.

Як заявив Тука, Кремль не цікавить "особливий режим адміністративного управління", про який говорив перший президент України, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук. "Росія вимагає змін до Конституції", - нагадав екс-заступник міністра.

Він вказав на принципову відмінність між законом "Про особливості місцевого самоврядування" та змінами до Основного закону. У першому випадку мова йде про тимчасове рішення - на 3 роки. У другому випадку - про норму, яка буде діяти на постійній основі.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Георгієм Тукой читайте тут.