There - here.

05:35 08 липня Київ, Україна

Китайський національний прапор розроблений Цзен Лянсуном. Цзен Лянсун - китайський економіст. Під час другої китайсько-японської війни брав участь в протистоянні з японськими військами.

Запропонований великий герб Зеленським не витримує жодної критики.

Зеленський Володимир - капітан команди КВН "95-й квартал". Правда його дід під час війни був командиром мінометного взводу (прим. автора - це іронія долі).

Так, що ж означають символи китайського національного прапору? Кожна з чотирьох маленьких зірок символізує чотири соціальні класи в китайському суспільстві (пролетаріат, селянство, інтелегенція і армія), а найбільша з них - символ їхньої відданості коміністичній партії.

Що пропонував пан Порошенко Петро Олексійович ( державний політичний діяч, підприємець, заслужений економіст України, Лауреат Державної Премії в області науки і техніки, Кандидат юридичних наук), який має військове звання майор (іронія долі - не капітан). А пропонував він Українському Суспільству МОВУ. ВІРУ. АРМІЮ.

Що каже пан Арахамія (сексист, має 6-ьох дітей) (прим. автора - громадянство України з 2015 року).

Питання номер 1: Навіщо? Питання номер 2: За що нам це? Ствердження моє: а не пішли би ВИ так звані "слуги" на *****.

Що до культури, традицій тощо мені як автору цього блогу імпонує сама атмосфера Китаю, його, як зелені простори, так і заселені великі міста. Зелені там тільки простори все інше там червоне. Нажаль у нас в Україні сьогодні зелений колір - це колір бруду, цинічної брехні, корупції.

Віру любей розтопчують, Мову відбирають, Армію знищують.

Мабуть ще багато років (прим. автора - років 10) ми будемо прибирати весь цей бруд. Але потрібно! Потрібно наважитись почати Генеральне прибирання в нашій з Вами Країні. Чуєте?

Далі буде.