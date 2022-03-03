Трюки Росії під час засідань ТКГ

12:53 08 жовтень Київ, Україна

Представники Росії в Тристоронній контактній групі завжди намагаються показати, що в переговорах можна обійтися і без них, адже, за їхніми словами, конфлікт у України саме з терористами «ЛДНР», а сама Росія тут ні при чому, в такій політиці Путіна впевнений член української делегації в ТКГ Денис Казанський.



За його словами, такий трюк Росія виконує кожен раз ще з початку створення ТКГ.



І хоча офіційно в ТКГ входить тільки Росія, Україна і ОБСЄ, країна-агресор приводить із собою так звані ЛНР і ДНР, тобто дає запрошення цим окремим районам.



«Російські представники - це або Гризлов, або Дмитрієвський - вони намагаються максимально самоусунутися. Перед собою висувають представників так званих ЛНР і ДНР і кажуть, щоб ми розмовляли, тому що у нас з ними нібито конфлікт», - сказав Казанський.



"Вони постійно удають, що ми повинні домовлятися з ними. Так, ми змушені вести з ними теж діалог, але вони не є стороною. Росія періодично вдається до такого трюку", - запевнив він.



Представник української делегації в ТКГ розповів, що засідання проходить через відеозв'язок. Коли зустріч починається, російський представник каже, що у нього проблеми зі зв'язком. Він переконує, що засідання варто починати без нього.



"Ми говоримо, що так не розмовляємо, тоді чекаємо їх 15-20 хвилин. Представники ОБСЄ дзвонять їм, "виколупують" звідти, і вони тоді починають розмовляти. Вони постійно до цього вдаються, і я був до цього готовий. Росіяни саме так і поводяться", - зауважив Казанський.



Нагадаємо, під час останнього засідання представник Росії в ТКГ по Донбасу Борис Гризлов відкрито пригрозив "реакцією у відповідь" підконтрольних РФ терористів "ЛДНР" через бажання України повернути окупований Донбас на своїх умовах.