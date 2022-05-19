Трудова міграція та способи боротьби з нею

Коронакрізіс крокує світом і збирає свої криваві жнива, а ми все маємо можливість переконатися, що не можемо утримати на робочих місцях медичних фахівців, яких так довго і важко вчимо в державних навчальних закладах. Причина проста як світ, людина завжди шукає, де йому краще.

Влада Польщі швидко зрозуміли, що відтік медперсоналу, причому як вищого так і середньої ланки в Західну Європу, пов'язаний з недостатньою оплатою праці при позамежних навантаженнях, а так як керівництво країни не хоче щоб населення вимерло, виникла необхідність якось заохочувати людей, які здатні надавати кваліфіковану медичну допомогу. Збільшення зарплат фактично до рівня Німеччини дещо загальмувало процес міграції польських медиків, але гостра нестача десятків тисяч рук і раніше ще є. Все б нічого, проблеми в сфері охорони здоров'я в багатьох країнах старі як світ, але ситуація з пандемією виводить їх на перший план і народ вимагає швидких, конкретних і ефективних зусиль влади в даній області.

Платити більше, навіть беручи до уваги факт, що польська економіка чи не найпотужніша в Європі, в Польщі не можуть, тому урядом було прийнято рішення «добрати» кадри в сусідніх Україні та Білорусі. Цей процес мляво протікав і до пандемії, однак жорсткі умови прийому на роботу, як-то: підтвердження диплома, здача іспиту з польської мови, сильно ускладнювали і затягували процес. Поправка до закону про боротьбу з COVID-19, прийнятий Сенатом Польщі прогримів як грім серед ясного неба, і все тому, що так звана нострифікація була скасована. Виходить, що лікаря або медичної сестри з трирічним стажем, необхідно просто запевнити диплом в консульстві Польщі і можна приступати до роботи.

Перспективи, які взялися описувати агентства по найму, хіба що рожевого єдинорога не обіцяють. Погодьтеся, зарплата, що перевищує наявну в п'ятдесят разів, може виявитися сильніше бажання рятувати саме співвітчизників і рухати вперед рідну медицину. Звичайно, є справжні патріоти країни, які залишаться працювати за копійки, в надії, що їх змучені особи викличуть хоч тінь каяття у наділених владою «реформаторів».