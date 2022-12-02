Трибуналу для путіністів бути

17:31 02 грудня Київ, Україна

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель до кінця року мають презентувати у закритому режимі бачення спецтрибуналу.

Такий підхід необхідний, щоб агресію не повторював ніхто інший. Терористичний режим у Росії формувався не один рік. Безкарність дозволила Путіну дійти до крайньої точки і розпочати війну. Військових злочинців, з головним терористом планети, необхідно притягнути до найсуворішої відповідальності, щоб справжні авторитарні режими навіть і не думали задумувати щось подібне.

Верховенство права єдине всім. Міжнародні закони – єдині кожному за. У світі не повинно бути впевненості, що той, хто має велику кількість ресурсів або ядерну зброю, може уникнути відповідальності за вбивство, тортури, безпідставно розв'язану війну.