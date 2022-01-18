Три основні проблеми українського туризму

14:04 04 вересень Київ, Україна

Туристична галузь досить різноманітна, але є загальні проблеми, з якими стикаються підприємці турбізнесу.

Президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга виділив три основні проблеми.



"Сектор туризму досить різноманітний і представлений туристичними операторами, турагентствами, екскурсоводами, готелями та іншими типами розміщення, туристичними інформаційними центрами, транспортними компаніями і т.д. Відповідно рівень завдань, відповідальності та проблем у цих типів підприємців абсолютно різний. Але якщо спробувати узагальнити, то можна позначити загальну проблематику.





По-перше, це недосконалість законодавчої бази, в якій закладені колізії та суперечності, що за замовчуванням робить 95% суб'єктів туристичної діяльності порушниками закону. Це стосується, по суті, ліцензійних умов туроператорів , що не працюють. І обов'язкової зоряної категоризації готелів, що теж не працює. І багато інших деталей, які вимагають елементарного наведення порядку в поняттях і питаннях регулювання цього ринку.

По-друге, сектор туризму представлений на 99% малим і середнім бізнесом, а також самозайнятим населенням. Розвиваючи кожен свою послугу, в цілому вони формують комплексний туристичний продукт дестинації (певна територія зі всілякими зручностями, засобами обслуговування та послугами для забезпечення всіляких потреб туристів - ред.). Тому загальний імідж дестинації та макроекономічна ситуація сильно впливають на кожного суб'єкта в ланцюжку турпродукту. І тут вкрай важлива роль DMO, так званих організацій з управління та маркетингу дестинацій, які грають провідну та консолідаційну роль в туризмі, формують маркетингову стратегію та займаються комплексним просуванням туризму в кожному регіоні або локації. Проблема України в тому, що DMO відсутні в законодавчому полі. Як результат - немає системного та комплексного підходу до маркетингу територій. Тому малий і середній бізнес розрізнений - і розв’язує свої проблеми самотужки. Втрачає, звичайно, дестинації в цілому.



По-третє, - відсутність адекватної статистики, яка давала б можливість бізнесу аналізувати туристичний ринок. Неможливо чимось ефективно керувати, якщо ми не можемо це елементарно навіть порахувати".