Третя доза для нужденних українців

Вже 2903 року українці пройшли третій етап вакцинації. У першому випадку люди отримують додаткове щеплення після проходження повного курсу вакцинації, який завершився 6 місяців тому. У другому – третє щеплення рекомендоване для людей із імунодифіцитом.

“На першій лінії це будуть люди, яким це загрожує просто реально через наявність певних захворювань. Це люди, які пройшли хіміотерапію, у них тому імунодефіцит важкий. Це люди, які мають діабет або інші ендокринні порушення, тобто у них прописано відразу, що це буде тяжке захворювання. Друге, кого будемо після нового року, це люди старшої вікової групи, у них просто фізіологічний імунодефіцит”, - розповіла головна спеціалістка Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

Необхідно розуміти, що комбінація вакцин у разі бустерної дози дозволена і не має протипоказань.. Крім того, вакцинація є найкращим способом профілактики коронавірусної хвороби. Що швидше українці це зрозуміють, то швидше наша країна зможе почати виходити з карантину. Понад 90% госпіталізованих людей за 2021 рік не були щеплені. Лікарі реаніматологи розповідали, що багато українців, потрапляючи до лікарні, шкодували, що не зробили щеплення раніше. Для того щоб не наражати на небезпеку здоров'я себе, свої близьких і випадкових перехожих кожен повинен пройти вакцинацію.