Транші МВФ: за що дають, до чого ведуть

На початку травня 2021 року Державна казначейська служба України з великим сумом повідомила, що доходи державного бюджету країни за квітень не дотягують до планових показників на 2,3%. Іншими словами без кредиту МВФ нам не обійтися. Про це і радник президента з економічних питань Устенко заявив, мовляв якщо не домовиться уряд з керівництвом Фонду, доведеться скорочувати видаткову частину бюджету.
А як тут домовишся? Нам ще за підсумками лютневого засідання Ради асоціації ЄС-Україна оголосили про «відсутність політичної волі» влади України і власне «орієнтирів» при реформуванні судових і економічних інститутів. Викрутаси Конституційного суду країни в жовтні 2020 го як і очікувалося, викликали закономірні питання і вже тоді були оцінені як «правова прогалина» в справі протидії корупції.
Ще одним істотним перешкодою до виконання умов щодо отримання чергового кредиту є нещодавнє звільнення глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, якого активно підтримував МВФ в справі реформ енергетики. До чого привели ці «реформи» ми всі відчуваємо на своїй кишені, коли бачимо квитанцію за комунальні послуги. У той же час збитки «Нафтогазу» за 2020 рік оцінюються в 19 млрд гривень !!! 19 мільярдів за рік зникло з радарів, ось це реформатор! А парадокс ситуації полягає в тому, що погнали злодія поганою мітлою, начебто молодці, а похвалити нема за що, тепер кредит не дадуть, доведеться витрати скорочувати. А які витрати? Так зрозуміло які: медицина, та освіту.
Ну це нічого, з утворенням нам обіцяв допомогти Світовий банк. На «реформу» освіти України виділять 200 млн доларів кредиту. І начебто гладко все обгрунтовано: тут і поліпшення якості вищої освіти, і повернення ВНЗ України авторитетності на міжнародному рівні ... все красиво, поки не дочитаєш до слів «оптимізація вищої освіти». Виявляється, що на думку авторів програми «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», в нашій країні діє «занадто велика і неефективна мережу» з 327 ВНЗ, 231 з яких є державним. Не треба багато розуму припустити, що першою і можливо єдиною метою в реалізації даної «реформи» буде скорочення числа ВНЗ взагалі і державних зокрема, а 200 мільйонів зникнуть як і більшість кредитних коштів, які виділяються Україні і все сильніше затягують зашморг на шиї простих громадян .
А як тут домовишся? Нам ще за підсумками лютневого засідання Ради асоціації ЄС-Україна оголосили про «відсутність політичної волі» влади України і власне «орієнтирів» при реформуванні судових і економічних інститутів. Викрутаси Конституційного суду країни в жовтні 2020 го як і очікувалося, викликали закономірні питання і вже тоді були оцінені як «правова прогалина» в справі протидії корупції.
Ще одним істотним перешкодою до виконання умов щодо отримання чергового кредиту є нещодавнє звільнення глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, якого активно підтримував МВФ в справі реформ енергетики. До чого привели ці «реформи» ми всі відчуваємо на своїй кишені, коли бачимо квитанцію за комунальні послуги. У той же час збитки «Нафтогазу» за 2020 рік оцінюються в 19 млрд гривень !!! 19 мільярдів за рік зникло з радарів, ось це реформатор! А парадокс ситуації полягає в тому, що погнали злодія поганою мітлою, начебто молодці, а похвалити нема за що, тепер кредит не дадуть, доведеться витрати скорочувати. А які витрати? Так зрозуміло які: медицина, та освіту.
Ну це нічого, з утворенням нам обіцяв допомогти Світовий банк. На «реформу» освіти України виділять 200 млн доларів кредиту. І начебто гладко все обгрунтовано: тут і поліпшення якості вищої освіти, і повернення ВНЗ України авторитетності на міжнародному рівні ... все красиво, поки не дочитаєш до слів «оптимізація вищої освіти». Виявляється, що на думку авторів програми «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», в нашій країні діє «занадто велика і неефективна мережу» з 327 ВНЗ, 231 з яких є державним. Не треба багато розуму припустити, що першою і можливо єдиною метою в реалізації даної «реформи» буде скорочення числа ВНЗ взагалі і державних зокрема, а 200 мільйонів зникнуть як і більшість кредитних коштів, які виділяються Україні і все сильніше затягують зашморг на шиї простих громадян .
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