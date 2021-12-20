Трамп вирішив увічнити себе на скелі поруч з особами батьків-засновників США

Всім відомо, що нинішньому президентові США характерна любов до масштабного втілення свого імені. Згадаймо вежу NtumpTower в Нью-Йорку. Але - немає межі досконалості. На цей раз Дональд Трамп висловив абсолютно помпезне бажання. За повідомленням газети The New York Times, він побажав увічнити своє обличчя на меморіалі батькам-засновникам країни, розташованому на горі Рашмор в штаті Південна Дакота.

Відзначається, що свою ідею американський лідер озвучив під час приватної зустрічі з губернатором штату Південна Дакота Крісті Ноем в Білому домі. Він запропонував додати свій барельєф на схил гори, де викарбувані скульптурні портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.

Також один із співробітників апарату президента в минулому році збирав інформацію про те, як офіційно оформити бажання Тампа, зазначено в повідомленні.

Згодом Ноем, перебуваючи у Вашингтоні місяць тому, презентувала президенту муляж гори Рашмор висотою 1,2 метра з барельєфами п'яти президентів, включаючи Трампа.

Як відомо, гора Рашмор є свого роду символом патріотизму для американців. Традиційний салют тут відкриває святкові заходи по всій країні, приурочені до Дня незалежності США 4 липня.

При цьому Трамп став другим президентом США, який приїхав до горі Рашмор на святкування Дня незалежності. Першим це зробив Джордж Буш-старший в 1991 році.

Нагадаємо, 3 листопада в Штатах відбудуться президентські вибори.