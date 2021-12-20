Трамп: чим загрожує розпуск поліції в США

Президент США Дональд Трамп вважає, що в ряді випадків прихильники позбавлення поліції фінансування доб'ються свого, однак потім жителі таких населених пунктів вимагатимуть повернути правоохоронні органи назад. Таку позицію він виклав у понеділок під час круглого столу в Білому домі.
Трамп не виключає, що прихильники розпуску поліції в США можуть досягти свого
Міністр юстиції, генеральний прокурор США Вільям Барр на тому ж заході заявив, що влада має намір надати якомога більшу підтримку поліції.
Такої ж думки дотримується і віце-президент США Майкл Пенс. "Я можу запевнити вас, що, незважаючи на розмови про позбавлення поліції фінансування, цей президент і ця адміністрація захищатимуть поліцію", - сказав він.
Нагадаємо! Заклики позбавити правоохоронні органи фінансування часто звучать під час акцій протесту, що проходять в США в зв'язку з загибеллю в Міннеаполісі (штат Міннесота) 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Незабаром після цього чоловік помер в лікарні. Через добу все четверо брали участь в операції правоохоронців були звільнені, їм пред'явлені звинувачення.
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