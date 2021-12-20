Трамп: чим загрожує розпуск поліції в США

07:30 14 липень Київ, Україна

Президент США Дональд Трамп вважає, що в ряді випадків прихильники позбавлення поліції фінансування доб'ються свого, однак потім жителі таких населених пунктів вимагатимуть повернути правоохоронні органи назад. Таку позицію він виклав у понеділок під час круглого столу в Білому домі.

"Радикальні політики хочуть позбавити фінансування і розпустити поліцію в нашій країні", - зазначив американський лідер. За визнанням Трампа, він спочатку не повірив, що це реальні вимоги. "Коли я вперше почув про це, то сказав, що вони тільки так говорять , проте вони насправді намагаються це зробити", - констатував глава Білого дому.

Трамп не виключає, що прихильники розпуску поліції в США можуть досягти свого

"Будуть деякі випадки позбавлення фінансування і розпуску [поліції], але після цього з'являться такі показники [злочинності], яких ніхто раніше не бачив. І тоді скажуть: "Давайте повернемо нашу поліцію назад якомога швидше". Чи не так? "- вважає президент.

Міністр юстиції, генеральний прокурор США Вільям Барр на тому ж заході заявив, що влада має намір надати якомога більшу підтримку поліції.

"Екстремістська реакція за принципом" позбавимо поліцію фінансування "- це спроба направити нас в сторону, протилежну тій, куди ми повинні рухатися. Ми повинні надати правоохоронним органам більше підтримки, більше підготовки та ресурсів ", - підкреслив він.

Такої ж думки дотримується і віце-президент США Майкл Пенс. "Я можу запевнити вас, що, незважаючи на розмови про позбавлення поліції фінансування, цей президент і ця адміністрація захищатимуть поліцію", - сказав він.

Нагадаємо! Заклики позбавити правоохоронні органи фінансування часто звучать під час акцій протесту, що проходять в США в зв'язку з загибеллю в Міннеаполісі (штат Міннесота) 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Незабаром після цього чоловік помер в лікарні. Через добу все четверо брали участь в операції правоохоронців були звільнені, їм пред'явлені звинувачення.