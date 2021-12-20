Трамп: Байден знищить Америку

06:19 20 липень Київ, Україна

Дональд Трамп зробив нове, гучну заяву. На його думку, перемога його опонента Джозефа Байдена на майбутніх президентських виборах надзвичайно небезпечна для Америки.

Можлива перемога колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який заручився достатньою підтримкою делегатів майбутнього з'їзду Демократичної партії для висунення кандидатом на виборах глави держави в листопаді, призведе до знищення Америки і неймовірним жахам.

"Радикальні ліві демократи, які повністю контролюють Байдена, знищать нашу країну, якою ми її знаємо. Неймовірні жахи відбудуться з Америкою. Подивіться на Портленд (штат Орегон - прим. Ред), де політики зовсім не проти того, що у них вже 50 днів анархія [в місті]. Ми відправили допомогу. Подивіться на Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфії. Ні! "- написав президент.

В суботу губернатор штату Орегон Кейт Браун (представляє демократів) зажадала від глави держави вивести підрозділи федеральних органів влади з міста і припинити затримання учасників акцій протесту в зв'язку зі смертю в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Вона назвала дії озброєних співробітників федеральних силових відомств в Портленді "вторгненням і кричущим зловживанням федеральним урядом своїми владними повноваженнями". Аналогічну позицію висловив і мер Портленда Тед Уілер (представляє демократів). Прокурор Орегона Біллі Вільямс пригрозив провести розслідування обставин появи в місті співробітників федеральних силових відомств в масках, камуфляжі і без розпізнавальних знаків.

Масові протести і безлади прокотилися по містах США в кінці травня - початку червня після смерті Джорджа Флойда в Іннополісе. Поліцейські використовували при його затриманні задушливий захоплення. Всі четверо брали участь в операції співробітників поліції були звільнені, їм пред'явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводився комендантську годину.

Трамп також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з'їзду для висування кандидатом від республіканців на президентських виборах. 59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.