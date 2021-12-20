Трамп: Байден недостойний голосів афроамериканців

22:20 07 серпень Київ, Україна

Президент США Дональд Трамп різко засудив Дж. Байдена за його ставлення до афроамериканців і заявив, що екс-віце-президент недостойний того, щоб за нього проголосували афроамериканці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його найімовірніший суперник на майбутніх в листопаді виборах глави держави, колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден більше не гідний голосів темношкірих через висловлювання про однорідність афроамериканського співтовариства.

"Після вчорашнього висловлювання сонний Джо Байден більше не гідний голосів афроамериканців", - написав Трамп в п'ятницю в Twitter.

У четвер Байден, розмовляючи з журналістами в онлайн-форматі, заявив, що "на відміну від більшості афроамериканців жителі США з латиноамериканськими країнами є більш різноманітне співтовариство з абсолютно різними поглядами на найрізноманітніші теми". Потім політик вибачився за цей вислів. У своєму Twitter він написав, що не хотів образити співтовариство темношкірих, "завжди буде прислухатися до афроамериканців" і "ніколи не припинить боротися" за їх права.

Раніше Трамп, коментуючи цю заяву Байдена в ході спілкування з журналістами, зазначив, що воно ображає афроамериканців.

Це вже не перший випадок в ході нинішньої виборчої кампанії, коли Байден потрапляє під шквал критики через висловлювання про афроамериканців. Раніше обурення громадськості викликали його адресовані афроамериканскому спільноті слова: "Якщо ви не голосуєте за мене, то ви не темношкірий". Деякі виборці визнали дану фразу проявом расизму.