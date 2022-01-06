Товариш і друг Віталія Кличка відкриє 160 торгових точок на зупинках в центрі Києва

Всупереч рекомендаціям антикорупційної комісії міськради Володимир Кличко планує підписати інвестиційний договір з переможцем конкурсу на облаштування зупинкових комплексів в Києві.
Для того щоб повністю розібратися в цій справі, варто згадати всю історію даного питання.
Інвестиційний конкурс на облаштування зупинок по лоту 29 був проведений ще на початку нинішнього Року. Перемогло в ньому ТОВ "Торговий дім" Воздвиженський ", отримавши можливість встановити 160 зупинок.
Причому, як повідомляли депутати Київради, саме в цей самий лот були винесені найбільш "Ласі" локації для торгово-зупиночних комплексів - частина з них знаходиться в так званій "Першої зоні", тобто - в самому центрі нашої столиці.
29 травня 2020 року КМДА своїм розпорядженням №774 затвердила переможця інвестиційного конкурсу по лоту 29.
Однак ще 3 червня 2020 року комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції розглянула депутатське звернення з цього питання і прийняла ряд рішень.
Одне з рішень антикорупційної комісії - рекомендація департаменту економіки і інвестицій КМДА і КП "Київпастранс" утриматися від підписання інвестиційних договорів по лоту 29 до прийняття остаточного рішення з цього питання.
Але як виявилося, в нашої доблесної КМДА вирішили проігнорувати думку депутатів і незважаючи на відсутність результатів перевірки укласти договір з переможцем Конкурсу.
Причина - пряма вказівка мера нашої столиці. Як з'ясувалося, провести конкурс на зазначені 160 зупиночних комплексів Кличко попросив один з його хороших Знайомих. І цей самий знайомий сам вибрав, за якими саме адресами зупинки будуть "Розігрувати". Міський голова прохання товариша послухав і дав завдання підлеглим - організувати Конкурс. А тепер точно так же дав команду - підписати договір з компанією свого Приятеля.
Мабуть, на знак подяки, той самий друг фінансово підтримав передвиборну кампанію Мера. А тепер розповідає своїм наближеним, мовляв, він за спонсорську допомогу і завдяки дружбі з мером отримав те, що іншим гравцям ринку недоступно в принципі.
Друг мера також повідомив, що він планує після підписання нинішнього договору протягнути через "Свого високопоставленого друга" ще ряд прибуткових Проектов.То є, наш мер за фінансування виборів готовий відмовитися від своїх слів про те, що в "Нульовий" і "Першою" зонах міста торгівлі не буде. І тепер зі схвалення Кличко по всьому центру відкриється ... 160 нових точок торгівлі пивом, сигаретами і шаурмою прямо на зупинці. Хоча по суті ... там повинні бути організовані точки з продажу проїзних Документів.
Для того щоб повністю розібратися в цій справі, варто згадати всю історію даного питання.
Інвестиційний конкурс на облаштування зупинок по лоту 29 був проведений ще на початку нинішнього Року. Перемогло в ньому ТОВ "Торговий дім" Воздвиженський ", отримавши можливість встановити 160 зупинок.
Причому, як повідомляли депутати Київради, саме в цей самий лот були винесені найбільш "Ласі" локації для торгово-зупиночних комплексів - частина з них знаходиться в так званій "Першої зоні", тобто - в самому центрі нашої столиці.
29 травня 2020 року КМДА своїм розпорядженням №774 затвердила переможця інвестиційного конкурсу по лоту 29.
Однак ще 3 червня 2020 року комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції розглянула депутатське звернення з цього питання і прийняла ряд рішень.
Одне з рішень антикорупційної комісії - рекомендація департаменту економіки і інвестицій КМДА і КП "Київпастранс" утриматися від підписання інвестиційних договорів по лоту 29 до прийняття остаточного рішення з цього питання.
Але як виявилося, в нашої доблесної КМДА вирішили проігнорувати думку депутатів і незважаючи на відсутність результатів перевірки укласти договір з переможцем Конкурсу.
Причина - пряма вказівка мера нашої столиці. Як з'ясувалося, провести конкурс на зазначені 160 зупиночних комплексів Кличко попросив один з його хороших Знайомих. І цей самий знайомий сам вибрав, за якими саме адресами зупинки будуть "Розігрувати". Міський голова прохання товариша послухав і дав завдання підлеглим - організувати Конкурс. А тепер точно так же дав команду - підписати договір з компанією свого Приятеля.
Мабуть, на знак подяки, той самий друг фінансово підтримав передвиборну кампанію Мера. А тепер розповідає своїм наближеним, мовляв, він за спонсорську допомогу і завдяки дружбі з мером отримав те, що іншим гравцям ринку недоступно в принципі.
Друг мера також повідомив, що він планує після підписання нинішнього договору протягнути через "Свого високопоставленого друга" ще ряд прибуткових Проектов.То є, наш мер за фінансування виборів готовий відмовитися від своїх слів про те, що в "Нульовий" і "Першою" зонах міста торгівлі не буде. І тепер зі схвалення Кличко по всьому центру відкриється ... 160 нових точок торгівлі пивом, сигаретами і шаурмою прямо на зупинці. Хоча по суті ... там повинні бути організовані точки з продажу проїзних Документів.
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