Рашисти почали загрожувати Фінляндії, Швеції, Боснії та Герцеговині. Пропагандисти та політичні діячі агресора заявили, що якщо ці країни вирішуватимуться приєднатися до НАТО, то “РФ буде змушена реагувати”, натякаючи на шлях України.

Також у програмі Соловйова виступаючі рашисти підкреслили, що “Україна це лише проміжний етап”, а плани окупантів поширюються на Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію тощо.

Такому "оптимізму" позаздрили б навіть найбезрозсудніші терористи-смертники. Провальний напад на Україну, який, по суті, провалився і продовжується через єдиного божевільного старого, демонструє всю не боєздатність армії окупантів. Загроза війни всьому західному світу не просто дурна, це є додатковим стимулом для запровадження нових обмежень, які прискорять зубожіння всіх рашистів, у тому числі які сиплять такими загрозами.

Бойовий дух українців та згуртованість нації, одна з найсильніших зброй у протистоянні рашистам. Озброєння української армії лише трохи перевершує якістю озброєння окупаційних сил, але значно поступається в кількості. Проте Україна перемагає ворога, хай і не так швидко, як цього хотілося б.

Озброєння країн Північноатлантичного альянсу не просто перевищує рашистське як. Загальна кількість збройних сил і самої зброї значно більша, ніж має окупант. Навіть у тому випадку, якщо всіх тих, хто підтримує “бункерного”, поставити “в рушницю” – від бабусі до її онуків, які вишиковуються перед школою у свастику Z, то їх не вистачить, щоб захопити навіть одну країну НАТО.

Мабуть, загрози Заходу повномасштабною війною не більш ніж істерика агонії, що пробирається до всіх структур рашистів. Така паніка в таборі ворога не може не тішити, адже що більше паніки, то більше помилок, чим більше помилок, тим швидше закінчиться війна.