Тотальна неготовність і величезне бажання вступити в НАТО

Завжди думала, що для реалізації будь-яких планів одного бажання замало, і вже якщо ми так рішуче і наполегливо вимагаємо прийняти нас в НАТО, то готовність ЗСУ України повинна бути просто позамежної. Однак практика показує зовсім іншу картину. Очі на те, що відбувається відкрили українсько-польські навчання сил спеціальних операцій «Срібна шабля - 2021», які організовані в рамках підготовки до входження підрозділи ССО України до складу Сил реагування Блоку.

Ось тут би й блиснути, але на жаль, представники НАТО, які спостерігають за дійством з партеру, констатували вкрай низьку підготовку українських військовослужбовців. Нагадаю, мова йде про Силах швидкого реагування, аж ніяк не рядовому піхотному підрозділі. Група з 50 військовослужбовців, яким випала честь пройти випробування і вразити комісію такого бажаного Альянсу, показала повну неготовність до дій у складі Сил реагування НАТО.

Головними недоліками були вказані: ганебне неволодіння тактичними знаками, що застосовуються у всіх бойових документах Блоку з 1949 року, прикрий мовний бар'єр, і повна нездатність вивчити бойовий статут Альянсу.

Окремої «компліменту» удостоїлися і канадські інструктори, які зневірилися вчити нездібних, тобто «формально підійшли до підготовки військовослужбовців Збройних сил України» і не виконали навчально-тренувальну програму. Канадські фахівці настільки байдуже поставилися до своєї місії, що ізуменние натовці вирішили інструкторів замінити і розглянути можливість проведення повторного навчання.

Представники НАТО поскаржилися, що не дивлячись на численні спроби підготувати підрозділи ЗСУ за натовськими стандартами, вони кожен раз бачать нові обличчя людей, які уклали контракт мало не вчора. Виявилося, що за статистикою, третина пройшли навчання військовослужбовців звільняються з лав Збройних сил протягом року.

Причина не відрізняється новизною - просто гроші. Міністерство оборони збирає борги із зарплати і схоже досягло успіху в цьому, адже якщо вірити доповіді для начальника Генерального штабу від травня 2021 року, то борги з виплати додаткових видів грошового забезпечення зросли з січневих 350 мільйонів гривень, до майже мільярда гривень в травні. Ось і йдуть люди, здатні показати клас, а приходять зелені новобранці, яких знову треба вчити. А адже попереду навчання «Sea Breeze - 2021», метою яких є «підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО», схоже є шанс опарафініться в море і повітрі, на суші і під водою, і все це станеться на очах 29 країн-членів Альянсу і партнерів. Сумніваюся, що в інших військах справи йдуть краще, ніж у СЗГ.

На 14 червня запланований саміт НАТО, на якому за словами заступника генерального секретаря Альянсу Мірчі Джоане, «політика відкритих дверей буде підтверджена». Виходячи з того, що він повторив це двічі в одному реченні, можна зробити висновок про те, що казус з прес-реліз телефонних переговорів Байдена з Зеленським широко відомий, так само як і талант керівництва України перебільшувати.

Виходить, що крім непомірних амбіцій і здатності видавати бажане за дійсне показати більше нічого. Хоча, адже ми всі знаємо, з прес-реліз можна і поворожити.