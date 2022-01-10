20:51 27 серпень Київ, Україна

Київська Держадміністрація заявила, що новий навчальний рік почнеться з традиційною святкової лінійки.

Експерт напряму «Освіта» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Микола Скиба зазначив, що урочисті лінійки під час карантину недоречні, а школи повинні готуватися до змішаного формату навчання.

«Лінійка не потрібна. Ця традиція безглузда, вона тільки показує дистанцію між вчителями, учнями та школою. Ця дискусія була ще раніше з запуском Нової української школи. Існують більш доречні формати: зустрічі, екскурсії. А сьогодні, коли існують ще й ризики, ця традиція повинна піти в минуле », - звернув увагу Скиба.

Зокрема, на його думку, санітарних заходів, які може гарантувати місцева влада, недостатньо.

«Перш за все потрібні для педагогів щитки і санітарні набори. Це може знизити ризики для зараження вчителів. Також важливий психологічний клімат в школі, оскільки під час стресу імунітет слабшає і ризики збільшуються. Також треба ще думати, як зробити шкільне життя менш стресовій. Це те, що прямо не захищає, але покращує обстановку, особливо під час епідемії », - додав він.

Скиба зазначив, що очне навчання можуть змінити на дистанційне вже через кілька тижнів після початку навчального року.