Торгівля з ЄС: як зміниться економічна співпраця

На саміті Україна-ЄС розглянуть можливість доступу України до ринків Європи, повідомив глава держави Зеленський.
Економіст Ілля Несходовський пояснив, що розширення квот для українських постачальників - невигідно ЄС, тому розраховувати на зміни економічного співробітництва не варто.
«Тут проста вимога з боку Європейського союзу: виконуйте стандарти, забезпечте якість, екологічність. Такі товари в більшій кількості зможуть виходити на європейські ринки. При тому, що є й інші можливості виходити на європейський ринок, обходячи ці квоти. Тому висувати такі вимоги - можна, але чи виграє ЄС від цього? ЄС не піде на збільшення квот, тому що їм це не вигідно, їхні внутрішні виробники від цього отримають додаткового конкурента на внутрішньому ринку», - сказав Несходовський.
Експерт зазначив, що розширення умов економічного співробітництва найближчим часом не відбудеться.
«Це навряд чи буде переглядатися і навряд чи будуть прийняті якісь рішення. У нас переглядалися квоти тільки по курятині... Для українського виробника дотримуватися європейських стандартів - це додаткові витрати, тому що треба пройти сертифікацію», - пояснив він.
При цьому, Несходовський зазначив, що ЄС буде намагатися забезпечити необхідним обсягом ринку внутрішнього виробника.
«Вони порахували ситуацію на чутливих ринках і ввели квоти там, де це необхідно, щоб підтримати європейських виробників. При цьому, ніхто ж не забороняє ввозити товари в ЄС. Тут питання сплати або несплати мита. Тобто, ті, хто завозить, вони не платять мито. І це мито досить істотне, що знижує конкурентність. Таким чином ЄС захищає свого виробника від зовнішнього впливу», - пояснив він.
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