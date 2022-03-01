Торгівля з ЄС: як зміниться економічна співпраця

19:51 06 жовтень Київ, Україна

На саміті Україна-ЄС розглянуть можливість доступу України до ринків Європи, повідомив глава держави Зеленський.

Економіст Ілля Несходовський пояснив, що розширення квот для українських постачальників - невигідно ЄС, тому розраховувати на зміни економічного співробітництва не варто.

«Тут проста вимога з боку Європейського союзу: виконуйте стандарти, забезпечте якість, екологічність. Такі товари в більшій кількості зможуть виходити на європейські ринки. При тому, що є й інші можливості виходити на європейський ринок, обходячи ці квоти. Тому висувати такі вимоги - можна, але чи виграє ЄС від цього? ЄС не піде на збільшення квот, тому що їм це не вигідно, їхні внутрішні виробники від цього отримають додаткового конкурента на внутрішньому ринку», - сказав Несходовський.

Експерт зазначив, що розширення умов економічного співробітництва найближчим часом не відбудеться.

«Це навряд чи буде переглядатися і навряд чи будуть прийняті якісь рішення. У нас переглядалися квоти тільки по курятині... Для українського виробника дотримуватися європейських стандартів - це додаткові витрати, тому що треба пройти сертифікацію», - пояснив він.

При цьому, Несходовський зазначив, що ЄС буде намагатися забезпечити необхідним обсягом ринку внутрішнього виробника.