Топ 5 європейських країн, в яких дитина відкриває вам шлях до громадянства

13:52 06 жовтня Київ, Україна

Ми живемо в дуже скрутні для України та українського народу часи. Тисячі та десятки тисяч наших співвітчизників через війну втратили свої домівки та були змушені залишити батьківщину, рятуючись від жахів російської окупації за кордоном. Здебільшого це, звісно, жінки та діти, немічні старі - усі ті, хто не може зі зброєю в руках захищати країну та не підлягає призову. Зараз багато хто з них перебуває у безпеці під захистом країн ЄС, але це є лише тимчасовим притулком. Ситуація на фронті змінюється практично щодня, немає жодної гарантії, що нам вдасться відбити захоплені території, і можливо значна частина переселенців вже ніколи не зможе повернутися до рідних домівок. А реалізуватися на новому місці в Україні можливість та кошти є далеко не у всіх.

Як не прикро це визнавати, але подальші перспективи туманні, і зараз саме час подумати про власне майбутнє та майбутнє своїх близьких. І міцно осісти в Європі та стати частиною великої та згуртованої української діаспори - це надійний гідний спосіб гарантувати власне благополуччя та одночасно сформувати лобі для наших національних інтересів.



Звичайно, отримати громадянство європейської країни - це досить складне завдання, яке вимагає багато часу, а умови, які треба для цього виконати, часто є непідйомними для звичайної людини. Погодьтеся, не кожен вимушений переселенець може перевезти свій бізнес до Європи, вкласти великі гроші в економіку обраної країни, закінчити закордонний ВНЗ, або хоча б опинитися серед затребуваних у ЄС фахівців. Особливо якщо йдеться про молоду дівчину, домогосподарку чи вдову з малолітніми дітьми на руках. Але є способи спростити та прискорити цей процес, і один із них - дитина, народжена на території європейської держави.

Так зване право ґрунту у Європі, на жаль, хоч і заявлено, але працює тільки у виняткових випадках - на відміну від тих же Штатів, де будь-яка дитина, яка народилася на території країни, автоматично отримує американське громадянство. Проте у низці країн ЄС народжені на їхньої території діти є надійним способом отримати спочатку ПТП, а потім і громадянство. Найкращі з варіантів ми розберемо докладніше у цьому пості.

У Франції зараз умови для біженців можна по праву вважати одними з найкращих. Вже сам статус біженця дозволяє оформити посвідку на тимчасове та постійне проживання, а потім і громадянство. Але через великий наплив біженок з України французький уряд посилив вимоги для подання заявки про прийняття до громадянства. З бюрократичної точки зору, процес став набагато складнішим і, як наслідок, тривалішим. Але наявність дитини-громадянина значно спрощує цю процедуру та заощаджує час, бо французька ментальність не дозволяє розлучати матір та дитину, але й тут є певні нюанси. За народженням дитина може отримати громадянство у двох випадках: якщо вона народилася в офіційно зареєстрованому шлюбі, де один чи обоє батьків є громадянами Франції, або у цивільному шлюбі француженки та іноземця. Також дитина, народжена на території Франції, може стати громадянином, якщо її усиновить французький громадянин. Відомо, що французи охоче всиновлюють своїх позашлюбних дітей - європейці в принципі ставляться до дітей як до величезної цінності - і не менш охоче одружуються з українками, бо мало хто може конкурувати з красою та тендітністю наших жінок.

Схожа ситуація і в Німеччині: діти тут також отримують громадянство за народженням, якщо один із батьків є громадянином, але останніми роками в законодавстві з'явилися нові правила, які сильно полегшують матерям таких діток життя. Віднедавна для отримання громадянства дитина більш не повинна обов'язково бути народжена в офіційно зареєстрованому шлюбі - достатньо у судовому порядку довести факт батьківства та наявність у батька громадянства Німеччини. Цей варіант є дуже зручним для тих, хто не хоче одружуватися з іноземцем або просто ще не зустрів "ту саму" людину. Матір, як опікун, у цьому разі отримує необмежний дозвіл на проживання, поки дитина не досягне повноліття, та спрощену процедуру реєстрації громадянства. Втім у Німеччині у повсякденному житті немає особливої різниці між цими двома статусами, і хоча посвідку на проживання на відміну від громадянства можна втратити, насправді це надзвичайно малоймовірний сценарій. Тому вирішуйте самі, чи потрібні вам додаткові складнощі.



Найпростіший спосіб для українців та українок реалізуватися в Іспанії - це оформити так звану "картку резидента", а потім намагатися отримати громадянство як біженці. Зазвичай для цього потрібно легально мешкати в Іспанії протягом п'яти років, але у разі народження дитини цей термін може бути зменшений. Діти, які народилися від іноземців на території Іспанії не стають громадянами цієї країни автоматично, але громадянство можна отримати наступним чином: для цього батьки повинні записати дитину до "Цивільного Реєстру" (Registro Civil) та отримати картку резидента, і після року "легального проживання" вона стане громадянином Іспанії. А ще через рік батьки також зможуть отримати громадянство як батьки громадянина Іспанії. Цей спосіб є дуже зручним, бо не треба народжувати від місцевих та одружуватися з ними, а також він підходить для чоловіків.



В Італії отримати громадянство біженцю трохи складніше. Оптимальний спосіб - через натуралізацію. Для цього треба отримати картку ПТП. Після п'яти років проживання у статусі резидента можна подати заявку на ППП, а ще через п'ять років - на італійське громадянство. Протягом 10 років треба постійно жити в країні, отримувати дохід та сплачувати податки. Ті, хто реєструє шлюб із італійськими громадянами, не отримують паспорт країни автоматично. Але це прискорює процедуру прийняття до громадянства: подати заявку можна вже через 2-3 роки - залежно від місця проживання. Термін може бути вдвічі зменшений, якщо в сім'ї народилася чи була усиновлена дитина. Діти, народжені у подібному шлюбі, автоматично отримують громадянство.

Фінляндія - це, мабуть, одна з найменш комфортних та доброзичливих країн для отримання громадянства у нашому рейтингу. Для українців, які претендують на фінське громадянство, ця країна висуває низку досить жорстких вимог. Отже, щоб отримати громадянство Фінляндії, українець повинен:

Досягти 18 років;

Прожити у Фінляндії 4-8 років на підставі ПТП та ППП безперервно (для студентів рік рахується як півтора роки);

Підтримувати демократичні цінності країни;

Мати постійний дохід, який не є нижчим за встановлений прожитковий рівень;

Не мати заборгованості за податками, позиками, зі сплати штрафів, аліментів та лікарняних рахунків;

Володіти нерухомістю або орендувати житло;

Задовільно (B1) володіти письмовою та усною фінською чи шведською мовою (або задовільно володіти фінською чи шведською жестовою мовою)

Статус біженця також дозволяє отримати громадянство, але для цього після подання заявки все одно доведеться безперервно прожити в країні 4-8 років. Процес може бути прискорений через шлюб із громадянином Фінляндії чи наявність дітей, які народилися у подібному шлюбі чи поза шлюбом, якщо батьківство буде доведено. У цьому випадку дитина стає громадянином автоматично.



Ми нікого не закликаємо народжувати дітей заради громадянства, але сподіваємось, що наш матеріал буде корисним для тих, для кого це питання зараз є актуальним, та допоможе біженцям та, зокрема, біженкам, які за волею обставин опинилися за кордоном, покращити своє життя.