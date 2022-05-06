Тільки вперед, лише перемога!

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в ефірі телемарафону заявив, що жодного мирного договору з країною-агресором не може бути. Київ очікує на повну капітуляцію кремля.
Вочевидь, що заява Данилова не була його особистою думкою. Мабуть, рішення було прийнято на найвищому рівні, і воно не може бути безпідставним.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що у разі, якщо рашисти і далі продовжать красти дітей, а також вчиняти військові злочини, наша країна вийде з переговорного процесу. Водночас для цього потрібна була чітка впевненість у тому, що ЗСУ та інші збройні формування держави зможуть перемогти на полі бою.
Мабуть, повна впевненість у цьому прийшла після того, як США затвердили ленд-ліз, а європейські країни почали постачати важке озброєння Україні. Крім того, очевидно, що Захід твердо запевнив як нашу країну, так і весь світ у тому, що налаштований рішуче та безповоротно знищити чинний режим у кремлі.Тоді про який “мирний договір” може йтися, якщо військові сили України з кожним днем стають дедалі сильнішими, а рашисти мають історичну схильність порушувати будь-які домовленості? Тепер капітуляція окупантів буде лише питанням часу, яке залежить від швидкості постачання озброєння та навчання наших військових використовувати західні комплекси ППО, артилерії, авіації та наземної техніки.
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