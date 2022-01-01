ТКГ: Україна не повинна втрачати пильністі

18:57 20 серпень Київ, Україна

За участю нового глави Леоніда Кравчука відбулося чергове засідання ТКГ , де було вирішено питання з обміном полоненими, однак Україна має наполягати на вирішенні принципових питань.

Так вважає політтехнолог Олег Охотин.

«Ця подія більш медійне і символічне, оскільки, хто буде серед тих людей, ми не дізнаємося. Незважаючи на це, повернення людей в Україні - позитивне рішення. Якщо ми подивимося на очікування, то зараз Зеленський фактично виконує обіцянки і почне працювати на цьому свої бали. Давайте не будемо плекати ілюзії. У політиці перемагає найсильніший. І зараз ми найбільше зацікавлені в тому, щоб російські війська вийшли з території Донбасу », - прокоментував Охотин.

За його словами, українська сторона повинна стежити за проблемними питаннями.

«Якщо ми подивимося на сам переговорний процес, то перешкоди якраз є з інших питань, а не з обміну заручниками. Нам більш пильними треба бути щодо спроб РФ інтегрувати в Україні ОРДЛО. За звільнення - проблем немає, і такі рішення потрібно вітати », - додав політтехнолог.

Однак, на його думку, ТКГ здатна вирішити багато технічних питань, які ускладнюють переговори на вищому рівні.