ТКГ: Україна не повинна втрачати пильністі

За участю нового глави Леоніда Кравчука відбулося чергове засідання ТКГ
, де було вирішено питання з обміном полоненими, однак Україна має наполягати на вирішенні принципових питань.
Так вважає політтехнолог Олег Охотин.
«Ця подія більш медійне і символічне, оскільки, хто буде серед тих людей, ми не дізнаємося. Незважаючи на це, повернення людей в Україні - позитивне рішення. Якщо ми подивимося на очікування, то зараз Зеленський фактично виконує обіцянки і почне працювати на цьому свої бали. Давайте не будемо плекати ілюзії. У політиці перемагає найсильніший. І зараз ми найбільше зацікавлені в тому, щоб російські війська вийшли з території Донбасу », - прокоментував Охотин.
За його словами, українська сторона повинна стежити за проблемними питаннями.
«Якщо ми подивимося на сам переговорний процес, то перешкоди якраз є з інших питань, а не з обміну заручниками. Нам більш пильними треба бути щодо спроб РФ інтегрувати в Україні ОРДЛО. За звільнення - проблем немає, і такі рішення потрібно вітати », - додав політтехнолог.
Однак, на його думку, ТКГ здатна вирішити багато технічних питань, які ускладнюють переговори на вищому рівні.
«В рамках переговорів будуть визначатися і компроміси, і технічні кроки з усіх питань, тому роль ТКГ тут досить велика», - підсумував Охотин.
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