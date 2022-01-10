“Тихий страйк” та швидке підвищення зарплат у поліції

З кінця грудня в Україні почався так званий тихий страйк поліцейських. Вона полягала у більш лояльному відношенні працівників правопорядку до порушників правил дорожнього руху на дорогах та обмежувалася профілактичними бесідами з порушниками. Пізніше співробітники МВС масово заявили, що збираються звільнятися через низькі заробітні плати.. Незабаром міністр Олексій Резніков заявив, що виплати піднімуть і він досягне цього особисто.

Офіційна зарплата співробітника поліції – 13 200 грн. Це середня заробітна плата для України. Той факт, що поліцейські вимагали збільшити зарплати, пригрозили звільненням і їм одразу пішли на зустріч не дивовижний. Таке ставлення говорить про силу МВС як силової структури. Тобто, звільнення сотень співробітників силових відомств для України означало б погіршення правопорядку на вулицях, а можливе зменшення кількості службовців у зоні ООС на Донбасі.

Тобто працівники МВС мають вагомий важіль тиску на державу і можуть розраховувати на те, що якщо у них виникнуть якісь вимоги, то запити будуть задоволені. У той самий час представники інших професій, висловлюючи подібні невдоволення, обробляються у разі обіцянками про світлому майбутньому.

Примітно, що у начальників МВС та інших силових структур зарплати сягають понад 100 тис.. грн. Чому міністерство не уріже щомісячні виплати собі та начальникам в обмін на задоволення вимог своїх підлеглих? У будь-якому разі, корупція в силових відомствах нікуди не поділася, та й далеко не кожен співробітник із окладом у 13 200 живе лише на одну зарплату.

Підвищення виплат може бути аргументовано з підвищеними ризиками і під час своїх прямих обов'язків. В даному випадку для тих, хто несе службу в зоні ООС, а також проводить безпосередні затримання небезпечних злочинців. Якщо в цьому випадку людина отримує таку саму зарплату, як і рядовий патрульний поліцейський, то, звичайно, тут виникнуть питання. В іншому випадку, гроші з бюджету на вирішення внутрішніх чвар всередині МВС не слід виділяти.