Терористи самопроголошених республік закликали евакуювати місцеве населення

Головні терористи Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили про масову евакуацію місцевих жителів ОРДЛО. Вони закликають переїжджати до Ростовської області, нібито російська влада готова прийняти “біженців” і надати їм усі необхідні умови. При цьому у Ростовській області про план евакуації були не в курсі, а всі самі дізналися з новин.

З іншого боку, бойовики закликали "всіх, хто може тримати зброю, стати на захист своєї землі", оголосивши таким чином мобілізацію бойовиків Донбасу.

Все це, як пояснюють Пушилін та Пасічник, відбувається тому, що “Україна готує військову операцію на Донбасі”. Жодних доказів, як завжди, проросійські маріонетки не надали, крім того, що відзначили збільшення кількості озброєння ЗСУ.

Водночас, ніхто з терористів не пояснив, що Україна накопичує озброєння через кремлівський агресор, який оточив країну своїми військами та направив ракети на українські міста.

Маріонетки нічого не можуть робити самостійно. Вони чітко дотримуються вказівки Путіна та уряду РФ. Тим не менш, дії терористів можуть свідчити про те, що окуповані міста готують для введення російських військ на їх території як плацдарм, після того, як у Державній Думі РФ ухвалять закон про визнання, так званих, «Л-ДНР».